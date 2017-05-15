Nicole Kidman
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Nicole Kidman Türkiye'de 5 saat kaldı 525 bin dolar aldı

Bodrum'da bir otelin açılışını yapan dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Nicole Kidman, 6 saat bile kalmadan Türkiye'den ayrıldı

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 13:28:34 Güncelleme: 13:42:02

Bodrum'a otel açılışı için gelen Nicole Kidman, açılışa katılan davetlilerin ilgi odağı oldu.

Açılışa katılan konuklar Kidman ile fotoğraf çektirmek için büyük çaba harcadı. Avustralyalı yıldızın otel açılışına katılmak için 525 bin dolar aldığı öğrenildi. Rusya, ABD ve İngiltere'den gelen müzisyenlerin ve dans guruplarının gösteri yaptığı gecede Kidman, yemekten sonra kısa bir konuşma yaptı.

Kidman Bodrum'da da güzelliği ve zarifliği ile dikkat çekti. Hollywood'un 'en yaşlanmayan kadınları' arasında yer alan Kidman gelecek ay 50'inci yaşını kutlayacak. Kidman'ın, Bodrum'da 5 saat 15 dakika kaldıktan sonra önce İngiltere'ye ardından ABD'ye döneceği belirtildi.

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