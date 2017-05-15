30 günlük yoğun bakım savaşının ardından hayatını kaybeden ünlü sanatçı İbrahim Erkal'ın son görüntüleri ortaya çıkmıştı.
Olay günü üzerinde kırmızı kabanıyla yürüyen ünlü sanatçı, önce arkadaşının kolunda bir süre yürüyor, daha sonra ise valeyle buluşuyor ve evinin yolunu tutuyor.
İbrahim Erkal’ı arabasıyla evinin otoparkına kadar götüren vale Eyüp Ardalı da, polise verdiği ifadede, “İbrahim ağabeyi evine kadar getirdim. Otoparka arabasını park ettikten sonra bana gidebileceğimi söyledi. Onu evinin kapısına kadar götürmeyi teklif ettim, ancak kabul etmedi. Ben de oradan ayrılıp, çalıştığım iş yerine döndüm" demişti.
Öte yandan merhum sanatçının daha önce kendisinin de seslendirdiği "İnsafsız" şarkısını Sibel Yıldırım'a verdiği ve kendisiyle düet de yaptığı ortaya çıktı. Erkal şarkının klibinde rol aldı. İşte o klipten görüntüler...