İbrahim Erkal'ın son görüntüleri!

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İbrahim Erkal’ı arabasıyla evinin otoparkına kadar götüren vale Eyüp Ardalı da, polise verdiği ifadede, “İbrahim ağabeyi evine kadar getirdim. Otoparka arabasını park ettikten sonra bana gidebileceğimi söyledi. Onu evinin kapısına kadar götürmeyi teklif ettim, ancak kabul etmedi. Ben de oradan ayrılıp, çalıştığım iş yerine döndüm" demişti.