Sezen Aksu: Atatürk ve ailesi hakkında yapılan spekülasyonlar alçakçadır

Sanatçı Sezen Aksu, Atatürk'e hakareti düşünce özgürlüğü olarak değerlendirdiği yolundaki sosyal medya paylaşımlarına cevap verdi.

"YAPANLAR ALÇAKTIR"

Hakkında algı operasyonu yapıldığını belirten Sezen Aksu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Atatürk ve ailesi hakkında yapılan spekülasyonlar alçakçadır; yapanlar da düz alçaktır. Fikrim de zikrim de budur. Bu alçaklığın popüler figürler, bilhassa da benim üzerimden köpürtülmesi, çok bilindik algı operasyonlarından biridir.."

PAYLAŞIM REKORU KIRIYOR

Sezen Aksu tarafından söylenmiş gibi gösterilen sözler sosyal medyada paylaşım rekorları kırarken, birçok kişi sanatçıya ağır hakaretlerde bulunuyor.