ŞİPŞAK

Caner Erkin 1, Asena Atalay 0

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 06:02:00

  • 1 Caner Erkin 1, Asena Atalay 0
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    İlk maçı Caner kazandı! Asena Atalay, boşanma protokolünde kendisini kandırdığını ileri sürerek eski eşi Caner Erkin’e dava açmış, servetinin yarısını talep etmişti. 

  • 2 Caner Erkin 1, Asena Atalay 0
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    HT Magazin'den Hayati Arıgan'ın haberine göre mahkeme, boşanma protokolüyle tarafların mal rejimine ilişkin haklarından feragat ettiklerini belirterek davayı reddetti.

  • 3 Caner Erkin 1, Asena Atalay 0
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    Mahkeme Erkin’in Şişli ve Balıkesir’de bulunan 9 gayrimenkulü ile 2 Mercedes ve 1 Porsche otomobiline koyulan tedbirin devamına karar verdi.

  • 4 Caner Erkin 1, Asena Atalay 0
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    Duruşma sonrası Atalay ve avukatı Beyza Sındıraç, adeta yıkıldı. İkili, davayı istinaf mahkemesine taşıyacaklarını açıkladı.

  • 5 Caner Erkin 1, Asena Atalay 0
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