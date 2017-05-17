Caner Erkin 1, Asena Atalay 0

İlk maçı Caner kazandı! Asena Atalay, boşanma protokolünde kendisini kandırdığını ileri sürerek eski eşi Caner Erkin’e dava açmış, servetinin yarısını talep etmişti.
HT Magazin'den Hayati Arıgan'ın haberine göre mahkeme, boşanma protokolüyle tarafların mal rejimine ilişkin haklarından feragat ettiklerini belirterek davayı reddetti.
Mahkeme Erkin’in Şişli ve Balıkesir’de bulunan 9 gayrimenkulü ile 2 Mercedes ve 1 Porsche otomobiline koyulan tedbirin devamına karar verdi.
Duruşma sonrası Atalay ve avukatı Beyza Sındıraç, adeta yıkıldı. İkili, davayı istinaf mahkemesine taşıyacaklarını açıkladı.