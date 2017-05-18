Bahar Candan ortalığı karıştırdı

Geçen hafta Murat Boz ve Eser Yenenler, Bahar-Nihal Candan kardeşlerle yakalanmıştı. Bu olayın ardından 'Murat Boz ile Aslı Enver ayrıldı' haberleri çıkmıştı.
Posta'da yer alan habere göre; Bahar Candan, adeta Murat Boz ile Aslı Enver'in ilişkisini bitirmeye yemin etmiş gibi. Murat Boz ile yakalandığı haberi videoya Bahar Candan dün de Instagram'da biyografi bölümüne 'M' harfi ve anahtar işareti yapmıştı.
Candan yine rahat durmadı ve bugün de karanlık fotoğraf bir paylaştı. Fotoğraftaki kişi Murat Boz'a çok benziyordu. Bahar Candan'ın bu hamlelerine rağmen ayrıldığı iddia edilen Murat Boz ve Aslı Enver cephesinden herhangi bir cevap gelmedi. Murat Boz yeni albümü için stüdyoya kapanmıştı. Bahar'ın paylaştığı fotoğrafta stüdyoda çekildiği için bu fotoğraftaki kişinin Murat Boz olduğu iddiası daha da güçlendi. (Posta)