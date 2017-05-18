Bahar Candan ortalığı karıştırdı

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Candan yine rahat durmadı ve bugün de karanlık fotoğraf bir paylaştı. Fotoğraftaki kişi Murat Boz'a çok benziyordu. Bahar Candan'ın bu hamlelerine rağmen ayrıldığı iddia edilen Murat Boz ve Aslı Enver cephesinden herhangi bir cevap gelmedi. Murat Boz yeni albümü için stüdyoya kapanmıştı. Bahar'ın paylaştığı fotoğrafta stüdyoda çekildiği için bu fotoğraftaki kişinin Murat Boz olduğu iddiası daha da güçlendi. (Posta)