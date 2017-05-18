Ünlü sanatçı, bu özel günü eski eşi Sinan Engin'in eşi Ayşe Engin'le ve çocuklarıyla kutlamayı seçti. Oğlu Oğulcan Engin ve Sinan Engin'in eşi Ayşe Engin'den olan kızı Elif'le yemek yiyen Sayan, bu sabah telefonla bağlandığı Duymayan Kalmasın programında eski eşinin, yeni eşiyle çok iyi arkadaş olduklarını belirterek şunları söyledi:



"Rabbim bize pırıl pırıl 2 evlat verdi. Ayşe'yle aramız çok iyi. Sinan, biz ayrıldıktan çok sonra Ayşe'yle tanışıp evlendi. Biz zaten Sinan'la da çok dostça ayrıldık. Ayşe'yle de hep iyi arkadaş olduk" dedi.



Ünlü sanatçı ayrıldığı sevgilisi Erkan Çelik'le tekrar barışma ihtimali sorulunca "Hayır, geri dönüş yok ama bu sadece benim değil, her iki tarafın da ortak kararı" yorumunu yaptı.

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