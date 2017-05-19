ŞİPŞAK

Denizde kum, Coşkun Sabah’ta para!

19 Mayıs 2017 Cuma, 06:33:10

  • 1 Denizde kum, Coşkun Sabah’ta para!
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    Ceyda Sabah’tan 4 daire, 1 dükkân ve 2.2 milyon TL karşılığı boşanan Coşkun Sabah, Atatürk Havaalanı’nda görüntülendi.

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    19 Mayıs’ta vereceği konser için Antalya’ya gittiğini belirten sanatçı, boşanma davasıyla ilgili konuştu. Ünlü şarkıcı, anlaşmalı boşandıklarını ve dört ay daha aynı evi paylaşacaklarını söyledi.

  • 3 Denizde kum, Coşkun Sabah’ta para!
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    ‘BENİM GÖNLÜMDEN KOPAN PARA’

    HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre Sabah, “Mahkeme bir karar veremedi, vermedi, biz anlaşarak ayrıldık. Tazminat da benim gönlümden koptu” diye konuştu. 

  • 4 Denizde kum, Coşkun Sabah’ta para!
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    Sanatçı, “Parayı nasıl ödeyeceksiniz?” sorusunu ise “Bende mal çok. Neden dert ettiniz ki, bir daire bir dükkân satıp ödeyeceğim. Bu benim gönlümden kopan para” diye yanıtladı.

  • 5 Denizde kum, Coşkun Sabah’ta para!
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    Coşkun Sabah, 1995 Türkiye Güzeli olan eşinin kendisine boşanma davası açıp 9 milyon TL tazminat istemesi sonrası, “Eşim boşanırsa intihar ederim” açıklaması yapmıştı.

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    HABERİN DEVAMI

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