Denizde kum, Coşkun Sabah’ta para!

Ceyda Sabah’tan 4 daire, 1 dükkân ve 2.2 milyon TL karşılığı boşanan Coşkun Sabah, Atatürk Havaalanı’nda görüntülendi.
19 Mayıs’ta vereceği konser için Antalya’ya gittiğini belirten sanatçı, boşanma davasıyla ilgili konuştu. Ünlü şarkıcı, anlaşmalı boşandıklarını ve dört ay daha aynı evi paylaşacaklarını söyledi.
‘BENİM GÖNLÜMDEN KOPAN PARA’
HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre Sabah, “Mahkeme bir karar veremedi, vermedi, biz anlaşarak ayrıldık. Tazminat da benim gönlümden koptu” diye konuştu.
Sanatçı, “Parayı nasıl ödeyeceksiniz?” sorusunu ise “Bende mal çok. Neden dert ettiniz ki, bir daire bir dükkân satıp ödeyeceğim. Bu benim gönlümden kopan para” diye yanıtladı.
Coşkun Sabah, 1995 Türkiye Güzeli olan eşinin kendisine boşanma davası açıp 9 milyon TL tazminat istemesi sonrası, “Eşim boşanırsa intihar ederim” açıklaması yapmıştı.
Ünlü sanatçı, havaalanına 40 bin TL’lik mütevazı otomobiliyle geldi. Sabah, vale ücreti ödememek için otomobilini otoparka kendisi park etti.