Demet Evgar
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Demet Evgar'dan duygusal doğum günü mesajı

Demet Evgar, Milano'ya tatile gittiği sevgilisiyle beraber bir videosunu sosyal medya hesabından paylaştı

19 Mayıs 2017 Cuma, 10:34:05 Güncelleme: 10:38:13

Demet Evgar, Milano'ya tatile gittiği sevgilisiyle bir videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Doğum günüyle ilgili duygusal bir yazıyla beraber paylaştığı video, ünlü oyuncunun sevenleri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu. İşte ünlü oyuncunun paylaşımı:

"Teşekkür ederim bu dünyaya. Dünyaya gelişimi hep kutlayan canım aileme, güzel kardeşim can yoldaşıma, canlarım güzellerim dostlarıma, beni çocukluğumdan beri sevip kollayan akrabalarıma, mesleğim aracılığla tanımasam da tanıştığım sevgilerini hep hissettiren insanlara... Hamdolsun sevabımla günahımla beni sarıp sarmalayan kalplere... Ve güzel adam,canım sevgilime... Hamdolsun beni hep daha faydalısını bulmam için yüreklendiren doğduğum topraklara, sevgileriyle beni büyüten kalplere, doğaya, hayvanlara, dağlara, taşlara, beni bu dünyaya layık gören yaradanımıza."

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