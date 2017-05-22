ŞİPŞAK

Birce Akalay balet sevgilisiyle ortaya çıktı

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 07:25:15

  • 1 Birce Akalay balet sevgilisiyle ortaya çıktı
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    Birce Akalay, eski eşi Sarp Levendoğlu’nun evliliklerinin bitmesine neden olarak gösterilen Derya Şensoy’la birlikte görüntülendiği günün ertesinde balet sevgilisiyle ortaya çıktı. 

  • 2 Birce Akalay balet sevgilisiyle ortaya çıktı
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    Güzel oyuncu, Levendoğlu’ndan boşanmadan önce çekilen fotoğrafları nedeniyle ihanet suçlamasıyla karşı karşıya kaldığı Can Tunalı ile soluğu gazetecilerin uğrak noktalarından Asmalımescit’te aldı. 

  • 3 Birce Akalay balet sevgilisiyle ortaya çıktı
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    HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre ikili, bir barda geç saatlere kadar eğlendi.

  • 4 Birce Akalay balet sevgilisiyle ortaya çıktı
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    Birce Akalay ve Can Tunalı geçen hafta Çeşme’de ‘Cumartesi Sürprizi’ kameralarına böyle yakalanmıştı.

  • 5 Birce Akalay balet sevgilisiyle ortaya çıktı
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    Levendoğlu-Şensoy ikilisi cuma gecesi görüntülendi.

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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
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