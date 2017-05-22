Birce Akalay balet sevgilisiyle ortaya çıktı

Birce Akalay, eski eşi Sarp Levendoğlu’nun evliliklerinin bitmesine neden olarak gösterilen Derya Şensoy’la birlikte görüntülendiği günün ertesinde balet sevgilisiyle ortaya çıktı.
Güzel oyuncu, Levendoğlu’ndan boşanmadan önce çekilen fotoğrafları nedeniyle ihanet suçlamasıyla karşı karşıya kaldığı Can Tunalı ile soluğu gazetecilerin uğrak noktalarından Asmalımescit’te aldı.
HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre ikili, bir barda geç saatlere kadar eğlendi.
Birce Akalay ve Can Tunalı geçen hafta Çeşme’de ‘Cumartesi Sürprizi’ kameralarına böyle yakalanmıştı.
Levendoğlu-Şensoy ikilisi cuma gecesi görüntülendi.