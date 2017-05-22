'Tayfun Erdoğan babası Emrah'tan ev istedi'

'Duymayan Kalmasın' programının sunucusu Seren Serengil, şarkıcı ve oyuncu Emrah ile oğlu Tayfun Erdoğan arasındaki tartışmayı ilginç bir noktaya taşıdı.
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Emrah ile oğlu Tayfun Erdoğan arasında yaşanan karşılıklı atışmalar hakkında Seren Serengil'den çarpıcı yorumlar geldi.
Serengil, sunucusu olduğu 'Duymayan Kalmasın' programında, Tayfun’un annesiyle birlikte katıldığı bir televizyon programından görüntüler yayınladı.
Söz konusu görüntülerde; Tayfun’un annesinin, “Babasının hakkını ödeyemem, onu yetiştirme sürecinde bana yardımları oldu. Oğlumuza da akıllar vermiştir" ifadelerini kullanıyor.
"SENİN ÖLMENİ BEKLEYEMEM"
Emrah’ın oğluna yok yere tepki göstermediğini belirten ünlü sunucu, Emrah ve oğlu arasında yaşandığını iddia ettiği diyalogu da canlı yayında açıkladı. Seren Serengil, Tayfun’un babasını ziyaretinde ondan bir ev istediğini ve şu sözleri kullandığını ileri sürdü: