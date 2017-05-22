'Tayfun Erdoğan babası Emrah'tan ev istedi'

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"SENİN ÖLMENİ BEKLEYEMEM"

Emrah’ın oğluna yok yere tepki göstermediğini belirten ünlü sunucu, Emrah ve oğlu arasında yaşandığını iddia ettiği diyalogu da canlı yayında açıkladı. Seren Serengil, Tayfun’un babasını ziyaretinde ondan bir ev istediğini ve şu sözleri kullandığını ileri sürdü:



