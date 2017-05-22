ŞİPŞAK

Cem Özer: Hem aldattım hem aldatıldım!

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 13:53:31

  • 1 Cem Özer: Hem aldattım hem aldatıldım!
    1 | 17

    Beşinci evliliğini iki ay önce senarist Pınar Dura ile yapan oyuncu Cem Özer, 'Duymayan Kalmasın' programında flaş bir itirafta bulundu.

  • 2 Cem Özer: Hem aldattım hem aldatıldım!
    2 | 17

    Sebla Pekcan, Selin Dilmen, Esin Maraşlıoğlu ve Nurgül Yeşilçay'ın ardından Pınar Duray ile evlenen Cem Özer, konuk olduğu 'Duymayan Kalmasın' programında, "Hem aldattım hem de aldatıldım'' dedi.

  • 3 Cem Özer: Hem aldattım hem aldatıldım!
    3 | 17

    CEM ÖZER KİMDİR?

    Oyuncu Cem Özer, 5 Ekim 1959 tarihinde doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni yarım bırakan Cem Özer, Dostlar Tiyatrosu gibi topluluklarda çalıştı.

  • 4 Cem Özer: Hem aldattım hem aldatıldım!
    4 | 17

    Televizyonda 'Laf Lafı Açıyor' adlı programın sunuculuğuyla tanındı. Cem Özer, çeşitli sinema film ve dizi projelerinde yer aldı.

  • 5 Cem Özer: Hem aldattım hem aldatıldım!
    5 | 17
    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000