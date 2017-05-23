Soner Sarıkabadayı
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Soner Sarıkabadayı: Murat Boz’lar kolay yetişmiyor

Aslı Enver tarafından terk edilen şarkıcı Murat Boz’a, meslektaşları Soner Sarıkabadayı ve Murat Dalkılıç sahip çıktı

23 Mayıs 2017 Salı, 10:07:39 Güncelleme: 10:12:36

Eser Yenenler’in Levazım’daki villasında Nihal Candan-Bahar Candan kardeşler ve Özge Bitmez’le yaptığı kaçamakla gündemde olan ve villa kaçamağı sonrasında sevgilisi Aslı Enver tarafından terk edilen şarkıcı Murat Boz’a, meslektaşları Soner Sarıkabadayı ve Murat Dalkılıç sahip çıktı.

‘BÜYÜK HAKSIZLIK’

Önceki akşam Bursa'da sahne alan Sarıkabadayı, “Murat Boz’lar kolay yetişmiyor. Ben Murat’ın dürüstlüğüne kefilim” dedi. Antalya Manavgat’ta sahne alan Murat Dalkılıç ise “Özellikle piyasanın içindeki insanların Murat’a yüklenmesine çok üzüldüm. Murat’a büyük haksızlık ediliyor” dedi ve ekledi: “Piyasadan tepki gösteren arkadaşların kendi başlarına böyle bir durum gelse nasıl olur? Benim de başımdan buna benzer saçma bir süreç geçti ama Bizim Merve’yle (Boluğur) aramızda bir problem olmadı. Burada önemli olan şeyler samimiyet ve güven.” 

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