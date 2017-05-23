Deniz Seki tahliyesini 2 saat erteledi

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Cezaevinden 20.40'taki iftardan sonra çıkacak olan şarkıcı, böylece özgürlüğünden birkaç saat daha feragat edecek. 3 yıl hapis yatmasına rağmen görevi başındaki basın mensuplarının aç kalmaması için bu kararı alan Seki'yi tahliye olur olmaz pek çok TV kanalı helikopterle takip edecek.