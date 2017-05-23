ŞİPŞAK

Deniz Seki tahliyesini 2 saat erteledi

23 Mayıs 2017 Salı, 11:37:07

  • 1 Deniz Seki tahliyesini 2 saat erteledi
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    5 Haziran’da özgürlüğüne kavuşacak olan Deniz Seki, basın mensupları için tahliyesini 2 saat erteledi. Ünlü şarkıcı, saat 18.00 yerine iftardan sonra hapisten çıkmak için izin istedi.

  • 2 Deniz Seki tahliyesini 2 saat erteledi
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    Takvim'de yer alan özel habere göre özgürlüğüne kavuşmak için gün sayan Deniz Seki'den duyarlı davranış…

  • 3 Deniz Seki tahliyesini 2 saat erteledi
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    'Uyuşturucu temin etmek' suçundan 2009 yılında 6 yıl 3 aylık cezası onanarak cezaevine gönderilen Seki, 7 ay hapis yattıktan sonra tahliye edilmişti. Tahliye sevinci kısa süren güzel sanatçı, hakkında açılan ikinci dava sonucunda 6 Kasım 2014'te yeniden cezaevine girdi.

  • 4 Deniz Seki tahliyesini 2 saat erteledi
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    İlk tahliyesinin olaylı bir şekilde gerçekleştiği Seki, ikinci kez özgürlüğüne kavuşacağı 5 Haziran'ın Ramazan ayına denk gelmesi üzerine alkışlanacak bir karar aldı. Akşam saat 18.00'de Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nden tahliye olacak olan ünlü sanatçı, oruç tutacak basın mensuplarını da düşündü.

  • 5 Deniz Seki tahliyesini 2 saat erteledi
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    TAHLİYE SEFERBERLİĞİ...

    Seki, cezaevinden çıkar çıkmaz gazetecilerin kendisini evine kadar takip edeceğini ve sabaha dek görev başında olacaklarını bildiği için tahliyesini gazetecileri de düşünerek birkaç saat ertelemek istedi.

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    HABERİN DEVAMI

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