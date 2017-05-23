Caner Erkin-Asena Atalay'ın velayet davası gergin başladı

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"ÇOCUĞUNU GÖRMEYE BİLE GELMEMİŞTİR"

Asena Atalay'ın avukatı Beyza Sındıraç ise Caner Erkin'in, Atalay'ı yıpratmak için dava açtığını belirtti. Erkin'in çocuğunu görmeye dahi gitmediğini kaydeden Sındıraç, Erkin'in yoksulluk nafakasını ödemediği gibi çocuk için bakım ve eğitim giderlerini de karşılamadığını iddia etti.