Caner Erkin-Asena Atalay'ın velayet davası gergin başladı

Beşiktaşlı milli futbolcu Caner Erkin'in oğlunun velayetini için Asena Atalay'a açtığı davanın ilk duruşması gerilimli başladı.
Habertürk Haber Merkezi'nden Hayati Arıgan'ın haberine göre, Caner Erkin, oğlunun üstün menfaatleri için duruşmaların gizli yapılmasını istedi. Asena Atalay'ın avukatı Beyza Sındıraç, "İftira olarak adlandırdığımız iddialarla müvekkilime yöneltilen suçlamalar var. Haklı olduğumuzun ispatı için davanın aleni görülmesini istiyoruz" dedi. Hakim "Bu velayet davası 70 milyonun velayet davası gibidir" diyerek davanın aleni olarak görülmesine karar verdi.
İstanbul Aile Mahkemesi'ndeki duruşmaya Asena Atalay avukatı Beyza Sındıraç ile birlikte katılırken Caner Erkin'i avukatları temsil etti.
Caner Erkin'in avukatları çocuğun üstün menfaati için duruşmanın gizli yapılmasını istedi. Asena'nın avukatı Beyza Sındıraç ise "İftira olarak adlandırdığınmız iddialarla müvekkilime yöneltilen suçlamalar karşısında aklanması ve haklı olduğumuzun ispatı için davanın aleni görülmesini istiyoruz" dedi.
Taraf avukatları arasında duruşmanın gizliliği konusunda sık sık gerilim yaşandı. Araya giren ve "Ben iki tarafında duruşmada şov yapmasına izin vermem. Bu velayet davası 70 milyonun velayet davası gibidir" diyen hakim davanın aleni olarak görülmesine karar verdi.