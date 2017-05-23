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Takvim'de yer alan habere göre, oyunculuk kariyerine Yunanistan’da devam eden Burak Hakkı, ikinci kez nikah masasına oturmaya hazırlanıyor… Manken Sema Şimşek’le 10 yıllık evliliğini 2012’de bitiren ve bu evlilikten Rüzgar adında bir oğlu olan Hakkı, yeminini bozdu.