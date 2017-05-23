ŞİPŞAK

Burak Hakkı, Yunan aşkı Hara Pappa’yla sözlendi

23 Mayıs 2017 Salı, 16:28:16

  • 1 Burak Hakkı, Yunan aşkı Hara Pappa’yla sözlendi
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    Sema Şimşek’ten sonra evliliğe tövbe eden Burak Hakkı, yeminini bozdu. ‘Bir daha evlenirsem Sema ile evlenirim’ diyen oyuncu, Yunan aşkı Hara Pappa’yla sözlendi...

  • 2 Burak Hakkı, Yunan aşkı Hara Pappa’yla sözlendi
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    Takvim'de yer alan habere göre, oyunculuk kariyerine Yunanistan’da devam eden Burak Hakkı, ikinci kez nikah masasına oturmaya hazırlanıyor… Manken Sema Şimşek’le 10 yıllık evliliğini 2012’de bitiren ve bu evlilikten Rüzgar adında bir oğlu olan Hakkı, yeminini bozdu. 

  • 3 Burak Hakkı, Yunan aşkı Hara Pappa’yla sözlendi
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    Boşandıktan sonra “Bir daha evlenirsem eski eşim Sema ile evlenirim” diyen ünlü oyuncuyu sözünden Yunan aşkı Hara Pappa döndürdü.

  • 4 Burak Hakkı, Yunan aşkı Hara Pappa’yla sözlendi
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    50 BİN LİRALIK TEKTAŞ...

    Son 4 yılda DJ Lia Papadakis ve sunucu Konstantina Spyropoulou olmak üzere 2 ayrı Yunan güzelle aşk yaşayan Burak Hakkı, Mart ayından bu yana Pappa ile birlikte… Mutluluğu Yunan güzelde bulan ünlü oyuncu geçtiğimiz gün sevgilisine evlenme teklif etti.

  • 5 Burak Hakkı, Yunan aşkı Hara Pappa’yla sözlendi
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    Hara Pappa’dan ‘Evet’ yanıtını alan ünlü oyuncu, 2 aylık aşkına tektaş yüzüğü takıp evlilik yolunda ilk adımı attı. Sevgilisi için kesenin ağzını açan Hakkı, 50 bin liralık pırlanta yüzükle Pappa’nın ayağını yerden kesti. Yunan güzelle dünyaevine girmek için gün sayan yakışıklı oyuncu, aşkına aldığı tektaşı da instagram’da paylaşıp mutluluğunu herkese ilan etti... 

     

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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

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