Sinan Akçıl
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Sinan Akçıl İrem Derici'yi sildi

Sinan Akçıl, önceki akşamki yaş gününe katılmayan İrem Derici’ye üstü kapalı gönderme yaptı: ‘Buraya çağırdığım halde gelmeyen isimler, ona göre muamele görecekler!’

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 13:10:40 Güncelleme: 13:17:04

Sinan Akçıl, doğum gününde sanat dünyasını topa tuttu. Serdar Ortaç’la yazıp seslendirdiği ‘Yüzyılın Aşkı’ adlı şarkının tanıtımını önceki akşam bir otelde yapan Akçıl, 34. yaş gününü de kutladı. Akçıl, geceye katılmayan isimlere ise gönderme yaptı.

Takvim'de yer alan habere göre ünlü müzisyen, “Desteklediğim bazı arkadaşlarım gelmedi. Özellikle iki kişiyi özel davet ettim ve gelmediler. Bundan sonra benden ona göre muamele görecekler” dedi. Sinan Akçıl, “Bu isim İrem Derici mi?” diye soran gazetecilere ise “Doğru tahmin” yanıtını verdi.

İrem Derici’nin hit olan pek çok şarkısında Sinan Akçıl’ın imzası var.

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