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Hailey Baldwin, “Dünyanın En Seksi 100 Kadını” arasında birinci seçildi

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 15:53:53

  • 1 Hailey Baldwin, “Dünyanın En Seksi 100 Kadını” arasında birinci seçildi
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    Erkek dergisi Maxim, ünlü model Hailey Baldwin’i “Dünyanın En Seksi 100 Kadını” arasında birinci seçti.

  • 2 Hailey Baldwin, “Dünyanın En Seksi 100 Kadını” arasında birinci seçildi
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    Baldwin, listedeki Gigi ve Bella Hadid kardeşler ile Margot Robbie, Katy Perry, Zoe Kravitz, Alicia Vikander gibi isimleri geride bıraktı.

  • 3 Hailey Baldwin, “Dünyanın En Seksi 100 Kadını” arasında birinci seçildi
    3 | 33

    20 yaşındaki ABD’li model, derginin yeni sayısı için kapak pozu verdi.

  • 4 Hailey Baldwin, “Dünyanın En Seksi 100 Kadını” arasında birinci seçildi
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    Sosyal medya üzerinden, kendisini birinci seçen Maxim dergisine teşekkür eden Baldwin şunları söyledi: “Teşekkürler Maxim! Keşke ne kadar sakar ve garip olduğumu bilseydin.”

  • 5 Hailey Baldwin, “Dünyanın En Seksi 100 Kadını” arasında birinci seçildi
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    Aktör Alec Baldwin’in yeğeni olan model, ünlü ailesinin izinden giderek kamera karşısına çıkıyor.

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