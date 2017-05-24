Erkek dergisi Maxim, ünlü model Hailey Baldwin’i “Dünyanın En Seksi 100 Kadını” arasında birinci seçti.
Baldwin, listedeki Gigi ve Bella Hadid kardeşler ile Margot Robbie, Katy Perry, Zoe Kravitz, Alicia Vikander gibi isimleri geride bıraktı.
20 yaşındaki ABD’li model, derginin yeni sayısı için kapak pozu verdi.
Sosyal medya üzerinden, kendisini birinci seçen Maxim dergisine teşekkür eden Baldwin şunları söyledi: “Teşekkürler Maxim! Keşke ne kadar sakar ve garip olduğumu bilseydin.”
Aktör Alec Baldwin’in yeğeni olan model, ünlü ailesinin izinden giderek kamera karşısına çıkıyor.