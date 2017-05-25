Burak Özçivit: Bizi güzel temsil etti

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Cansu için öyle de, Fahriye Evcen için farklı mı? Peki bu pozları kime veriyorlar bizim güzel oyuncularımız? Söyleyeyim; sadece L’Oreal’in orada hazır bulundurduğu tek bir fotoğrafçıya...” yazan Cengiz Semercioğlu, ‘Cannes’a çok gittiği, kırmızı halıya çıktığı, işin nasıl döndüğünü’ bildiği için dün köşesinde “Kırmızı halıda poz verirken, arkasındaki foto muhabirlerinin Evcen’e kayıtsız kaldığı görüntüler ortaya çıktı” diye yazanlara ağzının payını veriyordu: