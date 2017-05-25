Burak Özçivit: Bizi güzel temsil etti

Burak Özçivit, Cannes Film Festivali’nde ‘The Meyerowitz Stories’ filminin gösterimine katılan nişanlısı Fahriye Evcen’e kırmızı halıda basının ilgi göstermediği haberleriyle ilgili konuştu.
‘BİZİM ADIMIZA ORAYA GİTTİ’
Türk oyuncular olarak yurtdışında ülkemizi temsil etmeye çalıştıklarını belirten Burak Özçivit, Evcen’le ilgili yorumları haksız bulduğunu söyledi. Yakışıklı oyuncu, “Fahriye bizim adımıza oraya gitti. Çok güzel temsil etti bizi” diyerek nişanlısına sahip çıktı.
Özçivit, nişanlısının elbisesinin çok güzel olduğunu, kendisinin de kıyafet seçiminde fikrini belirttiğini söyledi.
‘TATLI BİR MELTEM’ SADECE!
Evcen’e yöneltilen eleştirileri HT MAGAZİN yazarı Kadir Kaymakçı yorumladı: “Cannes’ı salladı, rüzgâr estirdi, başlıklarına takılmışlar. Yılın 365 günü beş para etmez şarkıların, dizilerin, filmlerin ‘fırtınalar kopardığı’ magazin ortamında Cannes’da ‘estirilen tatlı melteme’ kafayı takmak da neyin nesi?’
Bizde artık gelenekselleşen, “Bizim sanatçı Cannes’a gitti ama fotoğrafçılar onun fotoğrafını çekmedi” saçmalığıyla ilgili ben de ‘geleneksel cevabımı’ vereyim.