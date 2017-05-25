ŞİPŞAK

İstanbul'dan kaçan ünlüler

25 Mayıs 2017 Perşembe, 10:10:16

  • 1 İstanbul'dan kaçan ünlüler
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    Yılmaz Erdoğan İstanbul’dan ayrılma kararı alan isimlerden...

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    Erdoğan 2014 yılında yerleştiği Muğla, Köyceğiz’de hem doğal hayatın tadını çıkarıyor, hem de projelerini gerçekleştiriyor. 2014’ten beri yaşadığı çiftliğini film platosu haline getiren Erdoğan, ‘Ekşi Elmalar’ ve ‘Tatlım Tatlım’ filmlerini burada çekti.

  • 3 İstanbul'dan kaçan ünlüler
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    Oğlu Nefes’i dünyaya getirdikten sonra ekrana ara veren Özgü Namal, iki yıldır Köyceğiz’de yaptırdığı çiftlik evinde yaşıyor.

  • 4 İstanbul'dan kaçan ünlüler
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    Reklamcı sevgilisi Serdar Oral’dan ikinci kez çocuk sahibi Namal, Yılmaz Erdoğan’ın izinden yürüyor. İki yıl önce 400 bin TL’ye 10 dönüm arazi satın alan ve çiftlik evi yaptıran Namal, çocuklarını doğal bir ortamda büyütüyor.

  • 5 İstanbul'dan kaçan ünlüler
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    Ünlü oyuncu Burak Hakkı, zaman zaman İstanbul'un karmaşasından kaçmak için Çanakkale'ye gidiyor.

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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
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