İstanbul'dan kaçan ünlüler

7 yıl önce İzmir, Selçuk’ta bulunan eski havaalanında paraşüt atlayışlarına başlayan ünlü müzisyen, 4 yıl önce Şirince’ye yerleşme kararı aldı. Cepkin, bir konaklama tesisi açarak kendisi gibi doğa tutkunlarını da burada buluşturdu. Ünlü şarkıcı ayrıca "İstanbul'un yaşanacak hali kalmadı" diyor.
Akkaya, İstanbul’un yoğunluğundan kaçtığını ifade ederek, "Bodrum’da masal anlatıyorum. Oyunculuğu masaya da çıkıp yapsam, sinemada da oynasan, dizide de oynasan oyunculuk oyunculuktur. Ben oyunculuğu çok seviyorum asla da bırakmayı düşünmem. Yeter ki o oyunculuk beni bırakmasın. Ama Bodrum’a taşındım bundan da çok mutluyum. İstanbul’da bir kentsel dönüşüm süreci yaşadık ondan önce şehir hayatı çocukla birlikte zor oluyordu. Çocuğumu bahçeli bir evde büyütmek istiyordum. Bodrum’a tatile geldik ve kaldık. Yaklaşık 1 yıldır hayalimdeki mekanı kurunca artık Bodrumlu oldum. Tabi Bodrum’da beni kabul ederse" şeklinde konuştu. (İHA)
"Hep hayalimizdi teknede yaşamak, yolda olmak. Bu, bir şekilde bize dayatılan biçim ve sınırlara nanik yapmak belki de. Evi kapatıp tekneye taşınalı sekiz yıl oldu. İstediğim an demirimi alıp gidebilme imkanı gerçek bir özgürlük benim için. Ve her yerde yolcu hissetmek mekan ve zaman algımı çok değiştirdi. Zorunluluktan uzak, sahici bir seçim her an ve her yer. Bu duyguyu çok seviyorum" diyor.