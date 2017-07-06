ŞİPŞAK

Nurgül Yeşilçay'ın gözünü böcek ısırdı

06 Temmuz 2017 Perşembe, 07:21:38

  • 1 Nurgül Yeşilçay'ın gözünü böcek ısırdı
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    Sezonun yorgunluğunu atmak için Bodrum’u tercih eden Nurgül Yeşilçay’ın tatili tatsız başladı. 

  • 2 Nurgül Yeşilçay'ın gözünü böcek ısırdı
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    HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre, Turgutreis’te otelde kalan oyuncunun gözünü böcek ısırdı. 

  • 3 Nurgül Yeşilçay'ın gözünü böcek ısırdı
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    Güneş gözlüklü fotoğrafını, “Gözüm bir mahlukat tarafından hunharca ısırılmak suretiyle şişti. Güneş gözlüğünü yaratandan Allah razı olsun” notuyla paylaştı. 

  • 4 Nurgül Yeşilçay'ın gözünü böcek ısırdı
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    Yeşilçay, önceki gün otelin plajında görüntülendi. 

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  • 5 Nurgül Yeşilçay'ın gözünü böcek ısırdı
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    Gözündeki şişlik nedeniyle gözlüğünü hiç çıkarmayan ünlü oyuncu, mikrop kapma korkusuyla denize de giremedi.

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Ziyaretçi
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YORUMLAR 17
  • Misafir
    Misafir
    Afyon güzeli geçmiş olsun
  • Misafir
    Misafir
    nazar!!!!
  • Misafir
    Misafir
    allah en son sahibi böceğe bağışlasın
  • Misafir
    Misafir
    Bla bla
  • Misafir
    Misafir
    beni ısıracak değil ya böcekte işini biliyor:))
  • Misafir
    Misafir 06 Temmuz 2017 Perşembe 10:23
    Diğer gözü var, sıkıntı yok
  • Misafir
    Misafir 06 Temmuz 2017 Perşembe 10:18
    Nurgül Hanım'ın ahiretini düşünen arkadaş, bence sen kendi içIndeki fitne, fesat, kıskançlık, şehvet duygularınla mücadeke et ki, kendi ahiret hayatına faydan olsun.
  • Misafir
    Misafir 06 Temmuz 2017 Perşembe 09:54
    ya kıyamammm ben çok severim Nurgül hanımı çok geçmiş olsun
  • Misafir
    Misafir 06 Temmuz 2017 Perşembe 09:53
    geçmiş olsun gözünü seveyim
  • Misafir
    Misafir 06 Temmuz 2017 Perşembe 09:29
    vah vah vahh
  • Misafir
    Misafir 06 Temmuz 2017 Perşembe 09:21
    Sakın göz kapağını ısırmış olmasın?
  • Misafir
    Misafir 06 Temmuz 2017 Perşembe 08:57
    haketmiski isirmis
  • Misafir
    Misafir 06 Temmuz 2017 Perşembe 08:44
    içinin fenalığı yüzünemi yansımış ne.........
  • Misafir
    Misafir 06 Temmuz 2017 Perşembe 08:34
    Allah denizi güneşi zenginlere yaratmış. en son ne zaman tatil yaptık
  • Misafir
    Misafir 06 Temmuz 2017 Perşembe 08:28
    ahiretiniz vahiim bocek neki
  • Misafir
    Misafir 06 Temmuz 2017 Perşembe 08:21
    Geçmiş olsun.
  • Misafir
    Misafir
    HAYAT BU NEGELİR BİLMEZSİN HEPTATLI OLMAZ
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