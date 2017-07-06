Nurgül Yeşilçay'ın gözünü böcek ısırdı

Sezonun yorgunluğunu atmak için Bodrum’u tercih eden Nurgül Yeşilçay’ın tatili tatsız başladı.
HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre, Turgutreis’te otelde kalan oyuncunun gözünü böcek ısırdı.
Güneş gözlüklü fotoğrafını, “Gözüm bir mahlukat tarafından hunharca ısırılmak suretiyle şişti. Güneş gözlüğünü yaratandan Allah razı olsun” notuyla paylaştı.
Yeşilçay, önceki gün otelin plajında görüntülendi.
Gözündeki şişlik nedeniyle gözlüğünü hiç çıkarmayan ünlü oyuncu, mikrop kapma korkusuyla denize de giremedi.