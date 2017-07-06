Yeni albümü “10”un çıkış şarkısı “Yolla” ile geceyi başlatan Megastar, konseri yine aynı şarkısıyla bis yaparak tamamladı.



Yedi konserlik Açıkhava maratonunun dördüncü gecesinde Megastar’ı dinlemeye gelenler arasında Revna Demirören, Yelda Demirören, Leyla Alaton, Nesrin Cavadzade, Özge Ulusoy, Demet Akalın, Okan Kurt, İsmail Küçükkaya, Melisa Aslı Pamuk, Gökçe Bahadır, Efe Duru, Banu Ilıcalı ve Emel Yıldırım gibi ünlü isimler de vardı.

YILIN “ TARKAN ZAMANI” DEVAM EDİYOR



Tarkan, 8,9 ve 10 Temmuz tarihlerinde de Atlantis yapım ve Project Medya organizasyonuyla gerçekleşecek olan “Tarkan fizy Konserleri” ile Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde sevenleri ile buluşacak.

(Haber: Cihan KARAAHMETOĞLU)