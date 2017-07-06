Başrollerini Burak Özçivit, Murat Boz ve Aslı Enver'in paylaştığı Kardeşim Benim filminin ikincisinde Aslı Enver olmayacak. Kardeşim Benim'in devamı olarak çekilecek filmde Aslı Enver'in yerine Leyla Feray olacak. Peki, Leyla Feray kimdir? İşte Leyla Feray hakkında merak edilenler...

LEYLA FERAY KİMDİR?

Leyla Feray, 1993 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Üniversite eğitimini Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü'de tamamlayan Feray, oyunculuk hayatına 2013 yılında yayınlanmaya başlayan Ben Onu Çok Sevdim adlı dizi ile başladı. Ardından Paşa Gönlüm adlı dizide 22 yaşındaki güzel bir kız olan Türkan karakterine hayat verdi. Daha sonra Üç Arkadaş adlı dizide Gül Peri karakterini canlandırdı.

Genç oyuncu son olarak Muhteşem Yüzyıl Kösem adlı dizide Ayşe Sultan karakterini oynadı.