Hadise
ŞİPŞAK

Hadise isyan etti

Ermenistan'ın Azerbeycan'a top ateşi açmasıyla 2 yaşındaki bir bebek ve bir kişi hayatını kaybetmişti

07 Temmuz 2017 Cuma, 11:54:54 Güncelleme: 12:01:47

Hadise bu hain saldırıya sosyal medya hesabında isyan etti.

Instagram hesabında hayatını kaybeden bebeğin fotoğrafını paylaşan Hadise, altına "İçim acıyor... 2 yaşında bir bebek... Acılı anneler... Bu insanlığa sığmayan vahşi bir saldırı! Terör saldırılarını hangi dilden, dinden ırktan olursa olsun kınıyorum! Ve kınamaya devam edeceğim! Buna bir son verin! Azerbaycan'a sabır diliyorum..." notunu düştü.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 22 saat önce
    Sen değil miydin daha geçen sene Ermenistan bayraklı bir elbiseyle O Ses Türkiye yayınına gelen?
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