Hadise isyan etti

Hadise bu hain saldırıya sosyal medya hesabında isyan etti.

Instagram hesabında hayatını kaybeden bebeğin fotoğrafını paylaşan Hadise, altına "İçim acıyor... 2 yaşında bir bebek... Acılı anneler... Bu insanlığa sığmayan vahşi bir saldırı! Terör saldırılarını hangi dilden, dinden ırktan olursa olsun kınıyorum! Ve kınamaya devam edeceğim! Buna bir son verin! Azerbaycan'a sabır diliyorum..." notunu düştü.