Fahriye Evcen 29 Haziran'da Burak Özçivit ile nikah masasına oturmuştu. Törene Fahriye Evcen'in gelinliğinin Neslihan Atagül'ünkine olan benzerliği damga vurmuştu.
Neslihan Atagül'ün, Fahriye Evcen'in gelinliğiyle alakalı çıkan haberlerle ilgili ne diyeceği herkes tarafından merak edilen bir konuydu.
Magazin D Yaz programına konuşan Neslihan Atagül: "Ben bununla ilgili gerçekten hiçbir şey söylemek istemiyorum" dedi.
Ayrıca Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in düğününe katılmadı.
GELİNLİK BENZERLİĞİ MEVZUSU NASIL BAŞLADI?
2016'nın Temmuz ayında Kadir Doğulu ile evlenen Neslihan Atagül düğününde iki gelinlik giymişti. Fahriye Evcen'in düğünden fotoğrafları sosyal medyada yayılmaya başlayınca sosyal medya kullanıcıları benzerliği fark etti. Hatta 'Fahriye gelinliği bedavaya getirmiş, Neslihan'dan ödünç almış' gibi yorumlar yapıldı. Bunun üzerine Fahriye ve Neslihan'ın gelinliği benziyor mu benzemiyor mu tartışması başladı.