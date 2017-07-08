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GELİNLİK BENZERLİĞİ MEVZUSU NASIL BAŞLADI?



2016'nın Temmuz ayında Kadir Doğulu ile evlenen Neslihan Atagül düğününde iki gelinlik giymişti. Fahriye Evcen'in düğünden fotoğrafları sosyal medyada yayılmaya başlayınca sosyal medya kullanıcıları benzerliği fark etti. Hatta 'Fahriye gelinliği bedavaya getirmiş, Neslihan'dan ödünç almış' gibi yorumlar yapıldı. Bunun üzerine Fahriye ve Neslihan'ın gelinliği benziyor mu benzemiyor mu tartışması başladı.