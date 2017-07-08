ŞİPŞAK

Neslihan Atagül, Fahriye Evcen'in gelinliğine nasıl yorum yaptı?

07 Temmuz 2017 Cuma, 15:20:17

  • 1 Neslihan Atagül, Fahriye Evcen'in gelinliğine nasıl yorum yaptı?
    1 | 17

    Fahriye Evcen 29 Haziran'da Burak Özçivit ile nikah masasına oturmuştu. Törene Fahriye Evcen'in gelinliğinin Neslihan Atagül'ünkine olan benzerliği damga vurmuştu.

  • 2 Neslihan Atagül, Fahriye Evcen'in gelinliğine nasıl yorum yaptı?
    2 | 17

    Neslihan Atagül'ün, Fahriye Evcen'in gelinliğiyle alakalı çıkan haberlerle ilgili ne diyeceği herkes tarafından merak edilen bir konuydu.

  • 3 Neslihan Atagül, Fahriye Evcen'in gelinliğine nasıl yorum yaptı?
    3 | 17

    Magazin D Yaz programına konuşan Neslihan Atagül: "Ben bununla ilgili gerçekten hiçbir şey söylemek istemiyorum" dedi.

  • 4 Neslihan Atagül, Fahriye Evcen'in gelinliğine nasıl yorum yaptı?
    4 | 17

    Ayrıca Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in düğününe katılmadı.

    • HABERİN DEVAMI
  • 5 Neslihan Atagül, Fahriye Evcen'in gelinliğine nasıl yorum yaptı?
    5 | 17

    GELİNLİK BENZERLİĞİ MEVZUSU NASIL BAŞLADI?

    2016'nın Temmuz ayında Kadir Doğulu ile evlenen Neslihan Atagül düğününde iki gelinlik giymişti. Fahriye Evcen'in düğünden fotoğrafları sosyal medyada yayılmaya başlayınca sosyal medya kullanıcıları benzerliği fark etti. Hatta 'Fahriye gelinliği bedavaya getirmiş, Neslihan'dan ödünç almış' gibi yorumlar yapıldı. Bunun üzerine Fahriye ve Neslihan'ın gelinliği benziyor mu benzemiyor mu tartışması başladı.

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
Ziyaretçi
2000
YORUMLAR 9
  • Misafir
    Misafir
    çok ayıp bir konu
  • Misafir
    Misafir
    Sanki neslihan kendimi tasarladı gelinliği , o da birisinden görmüştür kesin . Serbest piyasa isteyen istediğini giyer
  • Misafir
    Misafir
    Çok açıklayıcı konuşmuş
  • Misafir
    Misafir 07 Temmuz 2017 Cuma 19:08
    Fahriye daha güzel sonuç bu
  • Misafir
    Misafir 07 Temmuz 2017 Cuma 16:55
    vücudu saran gelinliği,Neslihan Atagül mü bulmuş ?Saçma! Kaç farklı türde gelinlik yapılabilir ki?Ya kabarık olur veya vücusu sarar !Vücusu sarıyor diye de Neslihan'ın kine benziyor denemez, çünkü hepsi birbirine benzer
  • Misafir
    Misafir 07 Temmuz 2017 Cuma 16:07
    sacma sapan dedikodular. gelinlikler ayniymis
  • Misafir
    Misafir 07 Temmuz 2017 Cuma 15:54
    Neslihan atagül daha güzel bi kadın Ayrica gelinligide daha guzel "Bence"
  • Misafir
    Misafir 07 Temmuz 2017 Cuma 18:56
    Katiliyoruummm
  • Misafir
    Misafir 07 Temmuz 2017 Cuma 15:50
    Neolmus beziyorsa.evcenin sayesinde diger gelinide tanimis oldum.
Kalan karakter : 2000