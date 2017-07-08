ŞİPŞAK

Kenan Doğulu ile Beren Saat'in aşk tatili

08 Temmuz 2017 Cumartesi, 09:02:03

  • 1 Kenan Doğulu ile Beren Saat'in aşk tatili
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    Aşk Bodrum’da yaşanıyor! Magazin dünyasının gözde çiftlerinden Beren Saat ve Kenan Doğulu, tatile çıktı. Lüks bir guletle denize açılan ünlü çift, Bodrum Çökertme Koyu’nda aşk tazeledi.

  • 2 Kenan Doğulu ile Beren Saat'in aşk tatili
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    ELLERİYLE KAHVALTI HAZIRLADI

    HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre; Kenan Doğulu ve Beren Saat, tatil sezonunu arkadaşlarıyla Bodrum’da açtı. Kiraladıkları lüks guleti Çökertme Koyu’na demirleyen çiftten ünlü popçu kendine gelmek için serin sulara atlarken güzel oyuncu eşine eliyle kahvaltı hazırladı.

  • 3 Kenan Doğulu ile Beren Saat'in aşk tatili
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    BEREN FORMUNU KORUYOR

    Ayaküstü bir şeyler atıştıran Saat, daha sonra serinlemek için denize girdi. Doğulu’nun kilo aldığı ve göbek yaptığı görülürken güzel oyuncu, siyah-beyaz bikinisi ve fit vücuduyla formunu koruduğunu gösterdi.

  • 4 Kenan Doğulu ile Beren Saat'in aşk tatili
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    Eşi yüzerken ünlü popçu, güvertede onu izledi.

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  • 5 Kenan Doğulu ile Beren Saat'in aşk tatili
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    Kenan Doğulu denize balıklama atlarken suya önce ayağını sokan Beren Saat denize girip girmeme konusunda bir süre tereddüt yaşadı.

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YORUMLAR 2
  • Misafir
    Misafir
    Ne mutlu size.
  • Misafir
    Misafir
    Güzel kadın
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