3 | 15

BEREN FORMUNU KORUYOR



Ayaküstü bir şeyler atıştıran Saat, daha sonra serinlemek için denize girdi. Doğulu’nun kilo aldığı ve göbek yaptığı görülürken güzel oyuncu, siyah-beyaz bikinisi ve fit vücuduyla formunu koruduğunu gösterdi.