Aşk Bodrum’da yaşanıyor! Magazin dünyasının gözde çiftlerinden Beren Saat ve Kenan Doğulu, tatile çıktı. Lüks bir guletle denize açılan ünlü çift, Bodrum Çökertme Koyu’nda aşk tazeledi.
ELLERİYLE KAHVALTI HAZIRLADI
HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre; Kenan Doğulu ve Beren Saat, tatil sezonunu arkadaşlarıyla Bodrum’da açtı. Kiraladıkları lüks guleti Çökertme Koyu’na demirleyen çiftten ünlü popçu kendine gelmek için serin sulara atlarken güzel oyuncu eşine eliyle kahvaltı hazırladı.
BEREN FORMUNU KORUYOR
Ayaküstü bir şeyler atıştıran Saat, daha sonra serinlemek için denize girdi. Doğulu’nun kilo aldığı ve göbek yaptığı görülürken güzel oyuncu, siyah-beyaz bikinisi ve fit vücuduyla formunu koruduğunu gösterdi.
Eşi yüzerken ünlü popçu, güvertede onu izledi.
Kenan Doğulu denize balıklama atlarken suya önce ayağını sokan Beren Saat denize girip girmeme konusunda bir süre tereddüt yaşadı.