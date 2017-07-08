Bekir Aksoy: Evliliğimizi Derya’nın hareketli yaşamı bitirdi

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Milliyet'in haberine göre; Ayrılıkta suçun eşinde olduğunu vurgulayan oyuncu, “Evliliğimizi etkileyen en önemli şey, Derya’nın hareketli yaşamı. Genç bir insan okuyor, kariyer yapmak istiyor ve ben çocuğumuz Emir’e bakıyorum” dedi.