ŞİPŞAK

Bekir Aksoy: Evliliğimizi Derya’nın hareketli yaşamı bitirdi

08 Temmuz 2017 Cumartesi, 11:00:10

  • 1 Bekir Aksoy: Evliliğimizi Derya’nın hareketli yaşamı bitirdi
    1 | 12

    2013 yılında nikah masasına oturduğu Derya Çavuşoğlu’yla tek celsede boşanan Bekir Aksoy, biten evliliği hakkında konuştu.

  • 2 Bekir Aksoy: Evliliğimizi Derya’nın hareketli yaşamı bitirdi
    2 | 12

    Milliyet'in haberine göre; Ayrılıkta suçun eşinde olduğunu vurgulayan oyuncu, “Evliliğimizi etkileyen en önemli şey, Derya’nın hareketli yaşamı. Genç bir insan okuyor, kariyer yapmak istiyor ve ben çocuğumuz Emir’e bakıyorum” dedi.

  • 3 Bekir Aksoy: Evliliğimizi Derya’nın hareketli yaşamı bitirdi
    3 | 12

    Çocukla tek başına kaldığını ve durumun her geçen gün zorlaştığını anlatan Aksoy, eşine şiddet uyguladığı haberleriyle ilgili, “Türkiye’de asıl şiddet erkeğe yapılıyor. Her şeyin suçlusu erkek olarak gösteriliyor. Dert ve kederde değilim, keyfim yerinde. Bakarsın bir sene sonra oturur konuşur ve barışırız” şeklinde konuştu.

  • 4 Bekir Aksoy: Evliliğimizi Derya’nın hareketli yaşamı bitirdi
    4 | 12
    • HABERİN DEVAMI
  • 5 Bekir Aksoy: Evliliğimizi Derya’nın hareketli yaşamı bitirdi
    5 | 12
    • HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
Ziyaretçi
2000
YORUMLAR 2
  • Misafir
    Misafir
    çağın hastalığı kariyer
  • Misafir
    Misafir
    Adam haklı
Kalan karakter : 2000