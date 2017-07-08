ŞİPŞAK

Cansu Taşkın'dan 'kopya' poz

08 Temmuz 2017 Cumartesi, 11:58:52

  • 1 Cansu Taşkın'dan 'kopya' poz
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    Sosyal medya paylaşımları ile sık sık adından söz ettiren Cansu Taşkın bir dergi için objektif karşısına geçti. Taşkın'ın fotoğrafı Adriana Lima'yı akıllara getirdi.

  • 2 Cansu Taşkın'dan 'kopya' poz
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    Dergiye kapak olan Taşkın, verdiği cesur pozla dikkat çekti. Cansu Taşkın Instagram sayfasında paylaştığı fotoğrafını yorumlara kapattı. Cansu'yu görenler tanımakta zorlanırken, fotoğraf akıllara Adriana Lima'yı getirdi.

  • 3 Cansu Taşkın'dan 'kopya' poz
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    Adriana Lima da 2006 yılında GQ dergisinin mart sayısı için objektif karşısına geçmiş, deri montla çölde poz vermişti.  İki fotoğraflar arasındaki benzerlik gözlerden kaçmadı.

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  • 5 Cansu Taşkın'dan 'kopya' poz
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