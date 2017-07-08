Cansu Taşkın'dan 'kopya' poz

Sosyal medya paylaşımları ile sık sık adından söz ettiren Cansu Taşkın bir dergi için objektif karşısına geçti. Taşkın'ın fotoğrafı Adriana Lima'yı akıllara getirdi.
Dergiye kapak olan Taşkın, verdiği cesur pozla dikkat çekti. Cansu Taşkın Instagram sayfasında paylaştığı fotoğrafını yorumlara kapattı. Cansu'yu görenler tanımakta zorlanırken, fotoğraf akıllara Adriana Lima'yı getirdi.
Adriana Lima da 2006 yılında GQ dergisinin mart sayısı için objektif karşısına geçmiş, deri montla çölde poz vermişti. İki fotoğraflar arasındaki benzerlik gözlerden kaçmadı.