Esra Dermancıoğlu
ŞİPŞAK

Esra Dermancıoğlu’nun Fransız polisle imtihanı

Oyuncu Esra Dermancıoğlu, Fransa’nın Cannes şehrinde saçlarının neden yarısının yapıldığı çektiği video ile takipçilerine anlattı

08 Temmuz 2017 Cumartesi, 14:36:11 Güncelleme: 14:38:48 HABERTURK.COM

Esra Dermancıoğlu, sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşımda bulundu.

Cannes'da Afrikalı bir kadına saçlarını ördürmek isteyen ünlü oyuncu, ""Gerçekten şansıma tüküreyim. Cannes'da saçlarımı yandan Afrikalılara ördürdüm. Fransız polisi geldi ve hepsini dağıttı. Saçım yarıda kaldı. Gitti, kadının bütün tokaları da bende kaldı. Bendeki şansa bakar mısın ya? Ne yapacağız? Polis nerede, beni de yakalamasınlar. Gitti bak, yok. Gerçekten çok komik" ifadelerini kullandı.

Yyaımladığı videoya "Şansıma tüküreyim" notunu yazan Dermancıoğlu, saçını yapan kadının geri gelmesi üzerine, "Geldi, geldi. Hadi başlıyoruz" dedi.

  • Esra Dermancıoğlu
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