ŞİPŞAK

Mustafa Ceceli damatlığını seçti

09 Temmuz 2017 Pazar, 12:40:46

  • 1 Mustafa Ceceli damatlığını seçti
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    Son günlerin en çok konuşulan çifti Mustafa Ceceli-Selin İmer, yarın kıyacakları nikâh için son hazırlıklarını tamamladı.

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    HT Magazin'in haberine göre, tamamı aile üyelerinden oluşan 40 kişinin davet edildiği nikâhta, çiftin ünlü dostları olmayacak. Selin İmer’in gelinlik giymeyeceği tören için Mustafa Ceceli sade bir damatlık tercih edecek. 

  • 3 Mustafa Ceceli damatlığını seçti
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    Ünlü popçu, önceki gün Teşvikiye Camii’nde kıldığı cuma namazının ardından Nişantaşı’nda takım elbise bakarken görüldü. 

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    Hakkında çıkan haberlerden hayli yorulduklarını söyleyen Ceceli, gelinlik giymeme kararının Selin İmer’e ait olduğunu, isterse kararını değiştirip gelinlik giyebileceğini de söylüyormuş. 

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YORUMLAR 1
  • Misafir
    Misafir
    zavalli erkekler her zaman oyuncak
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