Mustafa Ceceli damatlığını seçti

Son günlerin en çok konuşulan çifti Mustafa Ceceli-Selin İmer, yarın kıyacakları nikâh için son hazırlıklarını tamamladı.
HT Magazin'in haberine göre, tamamı aile üyelerinden oluşan 40 kişinin davet edildiği nikâhta, çiftin ünlü dostları olmayacak. Selin İmer’in gelinlik giymeyeceği tören için Mustafa Ceceli sade bir damatlık tercih edecek.
Ünlü popçu, önceki gün Teşvikiye Camii’nde kıldığı cuma namazının ardından Nişantaşı’nda takım elbise bakarken görüldü.
Hakkında çıkan haberlerden hayli yorulduklarını söyleyen Ceceli, gelinlik giymeme kararının Selin İmer’e ait olduğunu, isterse kararını değiştirip gelinlik giyebileceğini de söylüyormuş.