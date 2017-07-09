ŞİPŞAK

Rafet El Roman: Boşandıktan sonra 20 kadınla birlikte oldum

09 Temmuz 2017 Pazar, 13:26:34

  • 1 Rafet El Roman: Boşandıktan sonra 20 kadınla birlikte oldum
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    Türk pop müziğinin deneyimli isimlerinden Rafet El Roman, çok konuşulacak bir röportaja imza attı. Ünlü şarkıcı, evlilikle ilgili, "Bir kadını sonsuza kadar sevemem. Seks yoksa o ilişkide durmam. Fantezilerim geniştir" sözleriyle dikkati çekti.

  • 2 Rafet El Roman: Boşandıktan sonra 20 kadınla birlikte oldum
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    Posta Gazetesi'nden Canan Danyıldız'a konuşan Rafet El Romen, yaşam tarzını ve aşka bakışını değiştirdiğini, artık masum aşkları önemsemediğini, evlilik ve aile kurmak gibi düşünceleri de geride bıraktığını söyledi.

  • 3 Rafet El Roman: Boşandıktan sonra 20 kadınla birlikte oldum
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    "UTANDIĞIM OLDU"

    Anı yaşadığını belirten 48 yaşındaki şarkıcı, "Kimse bana fazla bağlanmasın ya da sorumluluk almayayım istiyorum. Dilim yanmadı. Her şeyi iyi ki yaşamışım. Kimseyi suçlamıyorum. Yaptığım yanlışlardan utandığım oldu. 

  • 4 Rafet El Roman: Boşandıktan sonra 20 kadınla birlikte oldum
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    Ama bunu sürdürmem. Doğal yaşamaya çalışıyorum, hayat samimi olmalı. Kendimi olmadığım biri gibi göstermedim. Kime isyanım, öfkem varsa herkese yansıttım. Gerçektim. Ne yaşadıysam yaşadım ama iyi bir şarkıyla yine herkesin sevgisini kazandım. Şanslı bir adamım” dedi.

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  • 5 Rafet El Roman: Boşandıktan sonra 20 kadınla birlikte oldum
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    "SEKS OLMAZSA O İLİŞKİDE DURMAM"

    Özel hayatında başarısız olduğunu dile getiren şarkıcı, "Son boşanmamın üzerinden bir yıl geçti. Bu arada 20 kadınla görüştüm, birlikte oldum. bunlardan ancak 3'üyle gerçek bir şey yaşayabilirim. 

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Ziyaretçi
2000
YORUMLAR 73
  • Misafir
    Misafir
    adam doğruyu söylüyor açıkca
  • Misafir
    Misafir
    bunun için ankaradan istanbula kadar adalet yürüyüşü yapacam:)
  • Misafir
    Misafir
    Yapılan bir araştırmaya göre; Türkiye de bir erkek başına 3,5 kadın düşüyormuş, demek ki benim hakkımı yiyen aç gözlü senmişsin. sen 20 kadın biz elizabet oh ne ala. :)))
  • Misafir
    Misafir
    her erkek ister Rafet böyle olmasını
  • Misafir
    Misafir
    Oyuzdenmi butun sarkilarinda ezikler gibi ask acisi cekiyorsun.
  • Misafir
    Misafir
    yeni albüm cikarcaktir reklam yapiyor..
  • Misafir
    Misafir
    başın göğe erdi mi?
  • Misafir
    Misafir
    Gündem yaratıp popülaritesini yükseltmek istıyor gereksiz bi hareket
  • Misafir
    Misafir
    Bu herifin özel hayatından bize ne, ayrıca çok meraklıysa gidip Karaköy Yüksek kaldırımda çaycılık yapsın, başka işimiz mi kalmadı konuşacak!!!
  • Misafir
    Misafir
    Söylenecek çok şey var ama olmayacak şimdi...
  • Misafir
    Misafir
    Bunu teneşir de paklamaz.
  • Misafir
    Misafir
    Albümünde ki şarkılarının en azından sözlerine acısaydın, yazık Allah kurtarsın
  • Misafir
    Misafir
    Kafası iyi galiba....
  • Misafir
    Misafir
    nediyeceiz şimdi sana övgülermi yağdıracağız adı ne olacak bence şerefsizlik
  • Misafir
    Misafir
    Vay arkadaş bu nedir birde utamadan söylüyor, Saygısız seviyesiz herif
  • Misafir
    Misafir
    aferin dürüstçe anlatmış seks 1 numaralı doğal ihtiyaçtır ve ölene dek tek eşlilik insan doğasına aykırıdır...
  • Misafir
    Misafir
    unatmaz birde kizlari var sapik
  • Misafir
    Misafir
    marifet sanıyor ya
  • Misafir
    Misafir
    Beter olun beter reziller... namus şeref hassiyet kalmamış..
  • Misafir
    Misafir
    bundan sonrası söylemeye gerek yok
  • Misafir
    Misafir
    İnsanın doğru söylemesi lazım ama adabı muaşeretide unutmamak gerek !İçinde bulununan imkanlardan dolayı sapıtmamak gerek ve de topluma doğru örnek olmak gerek !
  • Misafir
    Misafir
    çok iyi
  • Misafir
    Misafir
    Çok boş adamsın Rafet
  • Misafir
    Misafir
    Azgın teke seni.
  • Misafir
    Misafir
    bunları insanlarla paylaşmak zorunda değildin ki! bize ne seks hayatından. ne ayıp. boyun kadar kızların var.
  • Misafir
    Misafir
    anasına kardeşine bunun yapilmasini dogru buluyorsa tek lafim olmaz.
  • Misafir
    Misafir
    Adam bildiğin sapıklık halini beyan etmiş. Kızları da aynı seyi yaşasın diyeceğim ama kızlarına yazık. Allah bildigi gibi yapsin
  • Misafir
    Misafir
    adam resmen bundan sonraki kadınlara diyorki: para yok nikah yok, gönlümü hoş tutmayana yallah işinize gelirse...
  • Misafir
    Misafir
    çiftleşmeyi seviyormuş.Seni sanatçı diye dinleyene yuh olsun.Millet ne zaman uyanıp bu müsveddeleri hak ettikleri yere koyacak bilmiyorum
  • Misafir
    Misafir
    seks kölesi arayan ahlak yoksunu
  • Misafir
    Misafir
    Evet herkes cinsel ilişkiden tatmin olmak haz duymak ister. Fakat bu neslin devamı için yüce yaradan tarafından verilmiştir. Bu doğanın kanunudur.
  • Misafir
    Misafir
    İyi halt yemişsin
  • Misafir
    Misafir
    buda marifetmis gibi anlatiyor
  • Misafir
    Misafir
    böyle insanlari gündeme almanin ne önemi var herseyini kayip etmiş cc allah hitayet versin
  • Misafir
    Misafir
    Vayy anasını satayım Bee! Adam her gün biriyle çıkıyor biz ise evlenecek bir kız bulamıyoruz. Evet herkes cinsel ilişkiden tatmin olmak haz duymak ister. Fakat bu neslin devamı için yüce yaradan tarafından verilmiştir. Bu doğanın kanunudur.
  • Misafir
    Misafir
    azgın sapık gelmiş ellisine hala neler peşinde
  • Misafir
    Misafir
    aynı ben
  • Misafir
    Misafir
    sapikkk
  • Misafir
    Misafir
    40 dan sonra coşmak böyle bişey demek ki Allah ıslah etsin
  • Misafir
    Misafir
    paran olmasa şöhretin olmasa bu tiple işin çok zor
  • Misafir
    Misafir
    Kızların var ayıp be
  • Misafir
    Misafir
    ADAM AZMIŞ KAMERAMAN FALAN EĞİLMESİN YANLIŞLIKLA BU ADAM ŞARKI YAPAR ANLAMAZSIN
  • Misafir
    Misafir
    Yuh
  • Misafir
    Misafir
    Rafet yaşlılık bunalımına girmiş zahir
  • Misafir
    Misafir
    Adam aşmış, nirvanaya ulaşmış. Bundan sonrası ne olaki...
  • Misafir
    Misafir
    adam kendine gelmiş gençleşmiş
  • Misafir
    Misafir
    Bati misali. Bitik
  • Misafir
    Misafir
    Malesef böyle insanlari bizim gencler örnek aliyor. Allah bildigi gibi yapsin
  • Misafir
    Misafir
    Allah sasirtmasin...
  • Misafir
    Misafir
    Açık sözlülüğünün dibine vurmuş
  • Misafir
    Misafir
    Bildigin sapik herif
  • Misafir
    Misafir
    Senin kızın vardı demi umarım senin gibi biriyle karşılaşır sen bi sapıksın
  • Misafir
    Misafir
    Ya hehe
  • Misafir
    Misafir
    çağatay ulusoyda bu hava yok lan herife helal olsun
  • Misafir
    Misafir
    delikanli adam yedigini ictigini yaptigini anlatmaz
  • Misafir
    Misafir
    azgın teke
  • Misafir
    Misafir
    Açık sözlü olmak lazım ama edepsiz değil! Adab-ı Muaşeret denen bir şey var.Yaşadığımız her şeyi her duyguyu normal toplumda yaşayan bir insan bile dile getirmemesi gerekirken kitleleri etkileyecek durumu olan bu nasip olmuş birinin daha dikkatli davranması gerekir.Verilmiş olan nimetten ötürü hayatın suyunu çıkarmamak gerek!
  • Misafir
    Misafir
    resmen SAPIK
  • Misafir
    Misafir
    Sapik gercekten
  • Misafir
    Misafir
    Lafı Mustafa Ceceli ye yapıştırıyor ama Rafet sen yaslandin aynaya bak ilk
  • Misafir
    Misafir
    Allah akıl versin.
  • Misafir
    Misafir
    ayıp
  • Misafir
    Misafir
    Rafet dur zaten ortalık karışık.
  • Misafir
    Misafir
    sanki çok önemli güzel ülkemin baska sorunları varken bize ne
  • Misafir
    Misafir
    en azından samimi
  • Misafir
    Misafir
    Samimi buldum ayni düşüncelerdeyiz
  • Misafir
    Misafir
    Büyük başarı !!!
  • Misafir
    Misafir
    evlilik sozlesmesi yapin mutlaka.
  • Misafir
    Misafir
    Yaşlı kurta bak sen
  • Misafir
    Misafir
    Sapik
  • Misafir
    Misafir
    sapık
  • Misafir
    Misafir
    Samimi ama antipatik.
  • Misafir
    Misafir
    dogru soyluyor
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