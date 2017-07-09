Türk pop müziğinin deneyimli isimlerinden Rafet El Roman, çok konuşulacak bir röportaja imza attı. Ünlü şarkıcı, evlilikle ilgili, "Bir kadını sonsuza kadar sevemem. Seks yoksa o ilişkide durmam. Fantezilerim geniştir" sözleriyle dikkati çekti.
Posta Gazetesi'nden Canan Danyıldız'a konuşan Rafet El Romen, yaşam tarzını ve aşka bakışını değiştirdiğini, artık masum aşkları önemsemediğini, evlilik ve aile kurmak gibi düşünceleri de geride bıraktığını söyledi.
"UTANDIĞIM OLDU"
Anı yaşadığını belirten 48 yaşındaki şarkıcı, "Kimse bana fazla bağlanmasın ya da sorumluluk almayayım istiyorum. Dilim yanmadı. Her şeyi iyi ki yaşamışım. Kimseyi suçlamıyorum. Yaptığım yanlışlardan utandığım oldu.
Ama bunu sürdürmem. Doğal yaşamaya çalışıyorum, hayat samimi olmalı. Kendimi olmadığım biri gibi göstermedim. Kime isyanım, öfkem varsa herkese yansıttım. Gerçektim. Ne yaşadıysam yaşadım ama iyi bir şarkıyla yine herkesin sevgisini kazandım. Şanslı bir adamım” dedi.
"SEKS OLMAZSA O İLİŞKİDE DURMAM"
Özel hayatında başarısız olduğunu dile getiren şarkıcı, "Son boşanmamın üzerinden bir yıl geçti. Bu arada 20 kadınla görüştüm, birlikte oldum. bunlardan ancak 3'üyle gerçek bir şey yaşayabilirim.