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Ama bunu sürdürmem. Doğal yaşamaya çalışıyorum, hayat samimi olmalı. Kendimi olmadığım biri gibi göstermedim. Kime isyanım, öfkem varsa herkese yansıttım. Gerçektim. Ne yaşadıysam yaşadım ama iyi bir şarkıyla yine herkesin sevgisini kazandım. Şanslı bir adamım” dedi.