Ünlü çiftlerin aşk dolu paylaşımları

10 Temmuz 2017 Pazartesi, 09:28:25 | Güncelleme: 11:04:01
1
1|44
İşte ünlü çiftlerin Instagram'da paylaştığı ve çok konuşulan o özel paylaşımları...
2
2|44
Eliz Sakuçoğlu sık sık sevgilisi Beran Benan ile çekilen pozlarını sosyal medyada paylaşıyor .
3
3|44
Sakuçoğlu bu pozu "Onun gönlünde dinleniyorum" notuyla paylaştı.
4
4|44
Çiftin en çok konuşulan pozlarından biri de Sakuçoğlu'nun, "Kim olduğumuzun ne önemi var? Kimi sevdiğimizin ne önemi var? Ben sevdim , bu da yeter. Siz de birilerini seviyorsunuz , bu bizi eşit kılıyor. Aşkta birleşmişiz. Öptük , okşadık, sarıldık, avuttuk, sevdiğimizin bir 'evet'ini çılgınca bir mutlulukla bekledik. Çünkü paylaşılan aşk bizi daha iyi yapan güçtür. Biz aşkla yaşarız çünkü sadece çılgıncasına aşık olanlar , bir insanı sevmenin ne demek olduğunu bilir ..." notuyla yayınladığı bu kare olmuştu.
HABERİN DEVAMI
5
5|44
Geçtiğimiz günlerde evlenen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen de aşklarını Instagram'a taşıyan çiftlerden... Evcen kısa bir süre önce eşiyle yer aldığı bu kareyi "Gülen yüzüm, Can içim..." notuyla paylaştı.
6
6|44
Burak Özçivit de geçtiğimiz şubat ayında bu kareyi paylaşmıştı. Fotoğraf o dönem 1.4 milyon beğeni alarak adeta sosyal medyayı sallamıştı.
7
7|44
Burcu Biricik, eşi Emre Yetkin'e olan sevgilisi bu pozunu "Benim canım" notuyla paylaşarak gösterdi.
8
8|44
Ünlü çiftin yatak odasında çekilmiş bu fotoğrafı da uzun süre konuşulmuştu.
HABERİN DEVAMI
9
9|44
Bu kare de Özçivit'in son paylaşımlarından biri...
10
10|44
Son dönemin en çok konuşulan çiftlerinden olan Arda Turan ve Aslıhan Doğan da aşklarını sosyal medyaya taşıyan isimlerden...
11
11|44
Doğan sık sık aşk pozlarını yayınlıyor.
12
12|44
Çiftin en çok konuşulan fotoğraflarından biri de bu paylaşım olmuştu.
HABERİN DEVAMI
13
13|44
Şarkıcı Murat Boz ve Aslı Enver aşklarını bu pozla ilan etmişti.
14
14|44
Çift çok sık olmasa da aşklarını Instagram'a taşıyıp birlikte romantik pozlar veriyor.
15
15|44
Boz ve Enver'in çok konuşulan paylaşımlarından biri de bu fotoğraf...
16
16|44
Arzum Onan'ın eşi Mehmet Aslantuğ'la birlikte çekip paylaştığı bu poz hayranlarından büyük beğeni aldı.
HABERİN DEVAMI
17
17|44
Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın bu pozu da hayranları tarafından "nazar değmesin size" şeklinde yorum yağmuruna tutulmuştu.
18
18|44
Bu da Düvenci ve Şakrak'ın yeni tarihli bir pozu. Düvenci bu pozu "Huzurum, aklım, fikrim, nefesim, sukunetim, sıcaklığım, sonsuzluğum, sakinliğim..." notuyla paylaştı.
19
19|44
Oğuzhan Koç uzun süredir aşk yaşadığı sevgilisi Yağmur Tanrısevsin'in doğum gününü bu pozla kutlamıştı.
20
20|44
Ünlü oyuncu da daha sonra bu fotoğrafı paylaşarak aşkını dile getirmişti.
HABERİN DEVAMI
21
21|44
Beren Saat'in doğum günü mutluluğu Instagram sayfasına böle yansımıştı. Saat, başta kocası Kenan Doğulu olmak üzere o gece kendisini mutlu eden herkese teşekkür etmişti.
22
22|44
Hakan ve Gizem Hatipoğlu ünlüler dünyasının en mutlu çiftlerinden.
23
23|44
Kenan Ece ile Canan Ergüder'in birlikte olduğu da bu pozla ortaya çıkmıştı.
24
24|44
Bir dönem gelen eleştiriler karşısında çok sinirlenen Kıvanç Tatlıtuğ Instagram hesabındaki tüm pozları silmişti. Daha sonra Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer'in doğum gününü bu pozu paylaşmıştı. Eliz Sakuçoğlu sık sık sevgilisi Beran Benan ile çekilen pozlarını sosyal medyada paylaşıyor.
HABERİN DEVAMI
25
25|44
Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç'ın aşk pozu.
26
26|44
Mustafa Sandal bu paylaşımda eşi Emina'ya olan sevgisini ifade etti.
27
27|44
Mustafa Üstündağ ve eşi Ecem Üstündağ'ın bu pozu da çok konuşulmuştu.
28
28|44
Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'dan bir kış sabahı sevgi dolu bir poz.
HABERİN DEVAMI
29
29|44
Neslihan Atagül sevgilisi Kadir Doğulu'nun doğum gününü bu pozla kutlamıştı. Güzel oyuncu paylaştığı karenin altına, ‘Bayılıyorum sana.. İyi ki doğdun' mesajını yazdı.
30
30|44
Pelin Karahan, bu paylaşımında eşi Bedri Güntay'a olan aşkını dile getirdi.
31
31|44
Saadet Işıl Aksoy da eşi Pamir Kıraner'le çekilen bu pozunda "Seni seviyorum, çünkü bütün evren seni bulmama yardım etti" notunu yazdı.
32
32|44
Tarkan'ın eşi Pınar Dilek'le verdiği bu 14 Şubat pozu çok konuşulmuştu.
HABERİN DEVAMI
33
33|44
Tarkan evlilik yıldönümünde de "can Pınar'ım" dediği eşiyle birlikte çektiği videoyu paylaşmıştı.
34
34|44
Şahan Gökbakar ikinci evlilik yıldönümünde paylaştığı bu pozunda eşini ne kadar sevdiğini uzun uzun ifade etmişti.
35
35|44
Pelin Karahan, kocası Bedri Güntay ile çektiği bu pozunu kalp işareti eşliğinde paylaştı.
36
36|44
Çocuklar Duymasın dizisinin yıldızı olarak tanınan Ayşecan Tatari bir süre önce evlendiği eşiyle flört ettiği dönemde bu pozunu paylaşıp takipçilerine aşık olduğunu duyurmuştu.
HABERİN DEVAMI
37
37|44
Evlendikleri gün eşi Edip Tepeli de bu pozu "taze tepeli" notuyla takipçileriyle paylaşmıştı.
38
38|44
Sinem Kobal, o dönem sevgilisi olan ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile bu fotoğrafı paylaşarak aşklarını Instagram'da ilan etmişti.
39
39|44
Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi çifti sık sık aşk pozları paylaşıyor.
40
40|44
Çift, İtalya tatilinden bu görüntüleri yayınlamıştı.
HABERİN DEVAMI
41
41|44
Bu da ikilinin soğuk havada yaptığı paylaşımlardan biri...
42
42|44
Volkan-Zeynep Demirel çiftinden aşk pozu.
43
43|44
Beşiktaş'ın Sırp futbolcusu Tosic ve şarkıcı eşi Jelena Karleusa da, aşklarını sosyal medyaya taşıyan ünlülerden.