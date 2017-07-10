ŞİPŞAK

Ünlü çiftlerin aşk dolu paylaşımları

10 Temmuz 2017 Pazartesi, 09:28:25

  • 1 Ünlü çiftlerin aşk dolu paylaşımları
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    İşte ünlü çiftlerin Instagram'da paylaştığı ve çok konuşulan o özel paylaşımları...

  • 2 Ünlü çiftlerin aşk dolu paylaşımları
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    Eliz Sakuçoğlu sık sık sevgilisi Beran Benan ile çekilen pozlarını sosyal medyada paylaşıyor .

  • 3 Ünlü çiftlerin aşk dolu paylaşımları
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    Sakuçoğlu bu pozu "Onun gönlünde dinleniyorum" notuyla paylaştı.

  • 4 Ünlü çiftlerin aşk dolu paylaşımları
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    Çiftin en çok konuşulan pozlarından biri de Sakuçoğlu'nun, "Kim olduğumuzun ne önemi var? Kimi sevdiğimizin ne önemi var? Ben sevdim , bu da yeter. Siz de birilerini seviyorsunuz , bu bizi eşit kılıyor. Aşkta birleşmişiz. Öptük , okşadık, sarıldık, avuttuk, sevdiğimizin bir 'evet'ini çılgınca bir mutlulukla bekledik. Çünkü paylaşılan aşk bizi daha iyi yapan güçtür. Biz aşkla yaşarız çünkü sadece çılgıncasına aşık olanlar , bir insanı sevmenin ne demek olduğunu bilir ..."  notuyla yayınladığı bu kare olmuştu.

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  • 5 Ünlü çiftlerin aşk dolu paylaşımları
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    Geçtiğimiz günlerde evlenen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen de aşklarını Instagram'a taşıyan çiftlerden... Evcen kısa bir süre önce eşiyle yer aldığı bu kareyi "Gülen yüzüm, Can içim..." notuyla paylaştı.

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YORUMLAR 8
  • Misafir
    Misafir
    Yasa besiktasim
  • Misafir
    Misafir
    Tosic besiktasin en iyilerinden biri lutfenndislamayalim
  • Misafir
    Misafir
    Bilinçaltındaki teşhircilik bir anlamda tatminsizlik.
  • Misafir
    Misafir
    Volkan sen resim paylaşma sakın.
  • Misafir
    Misafir
    TOSİC FENAAA
  • Misafir
    Misafir
    boşaninca o resimleri silmek için kavga edersiniz en fazla süren evlilik 10 sene sonrası malûm :-):-):-)
  • Misafir
    Misafir
    :-)
  • Misafir
    Misafir
    tüh utanmazlar.
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