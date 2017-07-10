Ünlü çiftlerin aşk dolu paylaşımları

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Çiftin en çok konuşulan pozlarından biri de Sakuçoğlu'nun, "Kim olduğumuzun ne önemi var? Kimi sevdiğimizin ne önemi var? Ben sevdim , bu da yeter. Siz de birilerini seviyorsunuz , bu bizi eşit kılıyor. Aşkta birleşmişiz. Öptük , okşadık, sarıldık, avuttuk, sevdiğimizin bir 'evet'ini çılgınca bir mutlulukla bekledik. Çünkü paylaşılan aşk bizi daha iyi yapan güçtür. Biz aşkla yaşarız çünkü sadece çılgıncasına aşık olanlar , bir insanı sevmenin ne demek olduğunu bilir ..." notuyla yayınladığı bu kare olmuştu.