Atıl Kutoğlu: ‘Raşit’in düştüğü duruma üzüldüm’

Bu yıl 1-16 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen İstanbul Shopping Fest (İSF), ünlü isimleri konuk etmeye devam ediyor.

HT Magazin'in haberine göre, önceki gün bir AVM’de düzenlenen ‘Moda ve Kadın’ konulu söyleşiye katılan Demet Şener ve modacı Atıl Kutoğlu, alışveriş merkezi ziyaretçilerinin sorularını yanıtladı. İbrahim Kutluay’a açtığı boşanma davası devam eden Demet Şener, bir ziyaretçinin “İbrahim Bey özür dilese, kendini affettirmek için her şeyi yaparsa yine de barışmaz mısınız” sorusuna, “Yapmadığı ne malum? Yaptıkları sonucu değiştirmez. Benim kararım kesin. Davayı açalı 10 ay oldu. Artık önüme bakıyorum” şeklinde yanıt vererek barışma konusuna nokta koydu. Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in düğününün ardından gündemden düşmeyen, Fahriye Evcen ve Neslihan Atagül’ün benzer gelinlikler giymesiyle ilgili tartışmaya değinen modacı Atıl Kutoğlu, “Fahriye Evcen’in gelinliğini diken Raşit Bağzıbağlı çok eleştiri aldı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz” sorusuna “Bazen böyle durumlar olabiliyor ama bir modacı her zaman özgün olmalı. Ben bir şey yaparken benzediğini hissedersem hemen koleksiyondan çıkarıyorum. Bazen de farkına varmadan size benzer bir şeyler yapanlar da oluyor. Raşit’in düştüğü duruma üzüldüm. Üzücü bir şey gelinliğin böyle konuşulması” yanıtını verdi. İkili, söyleşinin ardından hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirip imza dağıttı.