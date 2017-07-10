Geleneksel Orhaneli Karagöz Kültür Şenliği ve Yörük Türkmen Şöleni, renkli görüntülere sahne oldu. 3 gün süren etkinliğin son gününde sahne alan Coşkun Sabah, Aleyna Tilki ve Bengü, şenlik alanını dolduran yaklaşık 50 bin kişiyle biraraya geldi.

DHA'nın haberine göre, konserlerden önce konuşma yapan Belediye Başkanı İsmail Tatlıoğlu, "Türkiye'nin her tarafından, dünyanın birçok ülkesinden ağırladığımız misafirlerimiz var. Onları mutlu ettik. Hiç yorgunluk hissetmiyoruz. Şimdi bu festivalin son günündeyiz. Burada yaklaşık 50 bin kişi var. Bu 50 bin kişinin gözlerinde mutluluk var, sevinç var. Bu benim için en büyük ödül" dedi.

Konserde sahneye ilk olarak Coşkun Sabah çıktı. Şarkılarını binlerce kişiyle birlikte söyleyen Sabah, Orhaneli´de olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirtti.

Pop müzik dünyasının son dönemdeki popüler isimlerinden Aleyna Tilki´nin sahne almasıyla şenlik alanında coşku ikiye katlandı.

Bursa'da ilk kez halk konserine çıkan Aleyna Tilki ilk şarkısının ardından gelen alkışlardan memnun olmayınca güçlü alkış duyana kadar devamını istedi. Sahneye özel orkestrası eşliğinde çıkan Tilki, kendisine özgü yorumu ile Türk Halk Müziği, pop ve rock şarkıları seslendirdi. Gördüğü ilgi karşısında mutlu olan Tilki, "Amacım Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ederek, dünya starı olmak. Bunun için de zaten gerekli çalışmalar yapılıyor " diye konuştu. Konser bitiminde Tilki'ye çiçeğini vermek üzere sahneye çıkan Başkan Tatlıoğlu, "Biz bu sene kimi getirelim dediğimizde birileri gelip dedi ki; Aleyna Tilki. Biz 62 model olduğumuz için tanıyamadık. İnternetten birkaç eserini dinledik. Böyle bir hanımefendi olduğunu gördük. Şimdi de canlı gördük çıtı pıtı, hanımefendi bir kızımız. Bir karış boyu var ama Allah bir ses vermiş. Allah nazardan saklasın" dedi.

BENGÜ'DEN SAHNE ŞOVU

Gecenin son konserinde yer alan Bengü yeni şarkıları ile başladığı konserini hareketli parçalarla sürdürdü. Dans ekibi ile sahne alan Bengü hazırladıkları özel dans koreografileriyle izleyenleri kendine hayran bıraktı. Bengü eserleri arasında yaptığı konuşmalarda Orhaneli'yi çok sevdiğini, burada olmaktan çok mutlu olduğunu sık sık dile getirdi.