Brezilyalı model Adriana Lima ile sevgilisi Metin Hara Bodrum'a tatile geldi. Adriana Lima'nın sevgilisi yazar Metin Hara'nın kim olduğu en çok merak edilenler arasında. Peki, Metin Hara kimdir? Metin Hara kaç yaşındadır? İşte yazar Metin Hara hakkında merak edilenler...

METİN HARA KİMDİR?

Metin Hara, 14 Haziran 1982 tarihinde İstanbul'da doğdu. İlköğretimini 50. Yıl Cumhuriyet İlköğretim Okulunda tamamladı. Orta ve lise öğrenimini ise Üsküdar Amerikan Koleji'nde tamamladıktan sonra Çapa Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümünü bitirdi.

Eğitim hayatını bitirdikten sonra reklamlarda oynamış, birçok markanın tanıtımında yer almıştır. 2000 yılından itibaren ağır hastalıkları olanlara seminerler ve bireysel seanslar yapmaya başladı. 2008 yapımı "Dinle Neyden" adlı sinema filminde başrol oynadı. Bu filmin başrol oyuncularından biri olarak 2008'de Uluslararası Ankara Film Festivalinde en iyi genç yetenek ödülüne layık görülmüştür.

Hara, 2008 yılında "Trusthuman- İnsanagüven" projesini hayata geçirmiştir. 2014 yılında "Aşkın İstilası" üçlemesinin 1'nci kitabı olan "Yol", ilk 3 ayda 100 binin üzerinde satılmıştır. Birçok çevre ve sosyal sorumluluk derneğine üye olan Metin, Kansersiz Yaşam Derneği yönetim kurulu üyesidir. Metin Hara, 2015 yılında Hürriyet Gazetesinin pazar ekinde yazı yazmaya başlamıştır.

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