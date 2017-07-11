ŞİPŞAK

Deniz pilatesi

11 Temmuz 2017 Salı, 05:24:15

  • 1 Deniz pilatesi
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    Özge Özpirinçci, Buğra Gülsoy ile başrolü paylaştığı ‘Acı Tatlı Ekşi’nin setine verilen arayı sevgilisi Burak Yamantürk’le Çeşme’de geçiriyor.

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    Gülsoy’un sevgilisi Nilüfer Gürbüz’ün de eşlik ettiği ikili, önceki gün sabahın erken saatlerinde soluğu plajda aldı.

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    TÜM PLAJ ONLARI İZLEDİ

    HT Magazin'den Yunus Emre Çınar'ın haberine göre Yamantürk plajda güneşlenmeyi tercih ederken Özpirinçci ve Gürbüz, denize girdi. 

  • 4 Deniz pilatesi
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    Meraklı bakışların odağı olan ikili, yüzmeleri beklenirken pilates yapmaya başladı. Bellerine kadar suya giren iki güzel, suyun içinde esneme hareketleri yaptıktan sonra plaja geçip kahvaltı etti.

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  • 5 Deniz pilatesi
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Ziyaretçi
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YORUMLAR 1
  • Misafir
    Misafir
    bu kesinlikle Michael Jackson'ın kızı.
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