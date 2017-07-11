Gençlerin festivaline renkli final

“Her zaman iyi müzik” sloganıyla bu yıl ikinci kez düzenlenen ‘Kuşadası Gençlik Festivali’, Kuşadası Davutlar Bölgesi Sevgi Plajı’nda beş gün boyunca ünlü isimleri misafir etti.

HT Magazin'in haberine göre, MFÖ’den Moğollar’a, Mor ve Ötesi’nden Feridun Düzağaç’a, Teoman’dan Manga’ya, Şebnem Ferah’tan Hayko Cepkin’e birçok yıldızın gençlerle buluştuğu festivalin kapanışını Selda Bağcan ve Mabel Matiz yaptı. Festivali beş gün boyunca toplam 90 bin müziksever takip etti. Festivalin son gününde sahne alan yaşayan efsane Selda Bağcan, “45 yıllık sanat hayatımdaki en özel konserlerden bir tanesi oldu, hiçbir seyircinin ‘Gitme’ diye bağırdığını duymamıştım. Beni çok mutlu ettiniz, Zeytinli’de görüşmek üzere” dedi. Bağcan’ın ardından sahneyi devralan Mabel Matiz ise “Böyle bir ustanın ardından sahne almak zordu ama muhteşem bir seyirci vardı. Harika bir deneyim oldu benim için” şeklinde konuştu.