Nur Yerlitaş
ŞİPŞAK

Zatürre olan Nur Yerlitaş tedavi altına alındı

Tatilini geçirdiği Bodrum'da rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ünlü modacı Nur Yerlitaş, zatürre teşhisiyle tedavi altına alındı

11 Temmuz 2017 Salı, 16:20:40 Güncelleme: 16:26:19 İHA

Moda tasarımcısı Nur Yerlitaş, rahatsızlığı nedeniyle dün gece yarısı saat 01.00'de Bodrum'da bir hastanenin acil servisine getirildi.

İHA'nın haberine göre, Dahiliye Uzmanı Dr. Türkan Tanyel'in yaptığı ilk tetkikler sonrasında pnömoni (zatürre) teşhisi konulan Nur Yerlitaş, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Ümit Özbek tarafından tedavi altına alındı.

Hastane tarafından bugün yapılan yazılı açıklamada; pnömoni (zatürre) teşhisi konulan Nur Yerlitaş'ın acil servisten normal hasta katına alınarak tedavisine başlandığı ve birkaç gün daha hastanede kalacağı bildirildi.

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