Zatürre olan Nur Yerlitaş tedavi altına alındı

Moda tasarımcısı Nur Yerlitaş, rahatsızlığı nedeniyle dün gece yarısı saat 01.00'de Bodrum'da bir hastanenin acil servisine getirildi.

İHA'nın haberine göre, Dahiliye Uzmanı Dr. Türkan Tanyel'in yaptığı ilk tetkikler sonrasında pnömoni (zatürre) teşhisi konulan Nur Yerlitaş, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Ümit Özbek tarafından tedavi altına alındı.

Hastane tarafından bugün yapılan yazılı açıklamada; pnömoni (zatürre) teşhisi konulan Nur Yerlitaş'ın acil servisten normal hasta katına alınarak tedavisine başlandığı ve birkaç gün daha hastanede kalacağı bildirildi.