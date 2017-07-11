Valeria Lukyanova: Çalışmak aşağılayıcı bir durum

31 yaşındaki Valeria Lukyanova bir başkası için çalışmayı "köle olmak" diye nitelendirdi.
Oyuncak Barbie bebeğe benzemek için hem hatırı sayılır miktarda para hem de zaman harcayan ve bu sayede şöhreti bulan Valeria Lukyanova, "Çalışmak aynı zamanda aşağılayıcı bir durum" diye konuştu.
"Çalışmak" kelimesinin "kölelik" kelimesinden türediğini anlatan Lukyanova "Siz de aynı fikirde değil misiniz? Bana yıllarca neden çalışmadığım soruldu. Ne şaka" dedi. (Kendi anadilindeki "çalışmak" ve "kölelik" kelimelerinin köküne gönderme yapıyor.)
Valeria Lukyanova kendisinin ise kitap yazarak, seminerler ve öğütler vererek para kazandığını sözlerine ekledi.
Lukyanova "Bazıları benim çalışmadan yaşadığımı sanıyor. Bunu kim söyleyebilir ki? Ben de çalışıyorum, ama köle gibi çalışmıyorum. İşte insanlara tuhaf gelen de bu" dedi.