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Valeria Lukyanova: Çalışmak aşağılayıcı bir durum

11 Temmuz 2017 Salı, 16:22:08

  • 1 Valeria Lukyanova: Çalışmak aşağılayıcı bir durum
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    31 yaşındaki Valeria Lukyanova bir başkası için çalışmayı "köle olmak" diye nitelendirdi.

  • 2 Valeria Lukyanova: Çalışmak aşağılayıcı bir durum
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    Oyuncak Barbie bebeğe benzemek için hem hatırı sayılır miktarda para hem de zaman harcayan ve bu sayede şöhreti bulan Valeria Lukyanova, "Çalışmak aynı zamanda aşağılayıcı bir durum" diye konuştu.

  • 3 Valeria Lukyanova: Çalışmak aşağılayıcı bir durum
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    "Çalışmak" kelimesinin "kölelik" kelimesinden türediğini anlatan Lukyanova "Siz de aynı fikirde değil misiniz? Bana yıllarca neden çalışmadığım soruldu. Ne şaka" dedi. (Kendi anadilindeki "çalışmak" ve "kölelik" kelimelerinin köküne gönderme yapıyor.)

  • 4 Valeria Lukyanova: Çalışmak aşağılayıcı bir durum
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    Valeria Lukyanova kendisinin ise kitap yazarak, seminerler ve öğütler vererek para kazandığını sözlerine ekledi.

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  • 5 Valeria Lukyanova: Çalışmak aşağılayıcı bir durum
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    Lukyanova "Bazıları benim çalışmadan yaşadığımı sanıyor. Bunu kim söyleyebilir ki? Ben de çalışıyorum, ama köle gibi çalışmıyorum. İşte insanlara tuhaf gelen de bu" dedi.

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