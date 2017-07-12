ŞİPŞAK

Metin Hara ile Adriana Lima aşk sarhoşu

12 Temmuz 2017 Çarşamba, 08:48:12

  • 1 Metin Hara ile Adriana Lima aşk sarhoşu
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    İstanbul’da havaalanında öpüşürken görüntülenen Adriana Lima ve Metin Hara, tatil için gittikleri Bodrum’da kahvaltıda ve ardından girdikleri havuzda birbirlerini öpücüklere boğdu.

  • 2 Metin Hara ile Adriana Lima aşk sarhoşu
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    GECEYİ ÇİFTLİK EVİNDE GEÇİRDİLER

    HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre; Atatürk Havalimanı’nda öpüşürken görüntülenen Adriana Lima ile yazar Metin Hara, Bodrum tatillerine başladı.

  • 3 Metin Hara ile Adriana Lima aşk sarhoşu
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    Çiçeği burnunda âşıklar geceyi Gümüşlük’te bir çiftlik evinde geçirdi. Sabah 09.00 sularında baş başa kahvaltı yapan ikili romantik dakikalar yaşadı.

  • 4 Metin Hara ile Adriana Lima aşk sarhoşu
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    SEVGİLİSİNE KOLYE HEDİYE ETTİ

    Kahvaltı sırasında Hara, Lima’ya kolye hediye etti. Ünlü model, Hara’nın jestine onu dudağından öperek teşekkür etti.  Çift daha sonra serinlemek için girdikleri havuzda öpüşüp koklaşmayı sürdürdü.

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  • 5 Metin Hara ile Adriana Lima aşk sarhoşu
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    Öte yandan Anadolu Ajansı'ndaki detaya göre; Lima ve erkek arkadaşı Metin Hara, konakladıkları çiftlik evinden akşam yemeği için bir araçla ayrıldı.  Bodrum'un "sosyetik plajı" olarak bilinen Göltürkbükü Mahallesi'ne geçen Lima ve beraberindekiler, denize sıfır sahildeki lüks bir restoranda yemek yedi.

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YORUMLAR 9
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    Ayıp be !
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    Allah allaaaah...
  • Misafir
    Misafir
    Oğlum bak adam ol
  • Misafir
    Misafir
    Bir ikinci şans olmayacak, anı yaşayın. ;)
  • Misafir
    Misafir
    adriana kendine çocuk ariyor
  • Misafir
    Misafir
    olm metin adamın kralısın
  • Misafir
    Misafir
    milli gururumuz
  • Misafir
    Misafir
    Psikoloji Gidince İnsan Ne yaptığını Bilmiyor
  • Misafir
    Misafir
    Saygılar Metin abi.
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