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Öte yandan Anadolu Ajansı'ndaki detaya göre; Lima ve erkek arkadaşı Metin Hara, konakladıkları çiftlik evinden akşam yemeği için bir araçla ayrıldı. Bodrum'un "sosyetik plajı" olarak bilinen Göltürkbükü Mahallesi'ne geçen Lima ve beraberindekiler, denize sıfır sahildeki lüks bir restoranda yemek yedi.