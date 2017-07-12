İstanbul’da havaalanında öpüşürken görüntülenen Adriana Lima ve Metin Hara, tatil için gittikleri Bodrum’da kahvaltıda ve ardından girdikleri havuzda birbirlerini öpücüklere boğdu.
GECEYİ ÇİFTLİK EVİNDE GEÇİRDİLER
HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre; Atatürk Havalimanı’nda öpüşürken görüntülenen Adriana Lima ile yazar Metin Hara, Bodrum tatillerine başladı.
Çiçeği burnunda âşıklar geceyi Gümüşlük’te bir çiftlik evinde geçirdi. Sabah 09.00 sularında baş başa kahvaltı yapan ikili romantik dakikalar yaşadı.
SEVGİLİSİNE KOLYE HEDİYE ETTİ
Kahvaltı sırasında Hara, Lima’ya kolye hediye etti. Ünlü model, Hara’nın jestine onu dudağından öperek teşekkür etti. Çift daha sonra serinlemek için girdikleri havuzda öpüşüp koklaşmayı sürdürdü.
Öte yandan Anadolu Ajansı'ndaki detaya göre; Lima ve erkek arkadaşı Metin Hara, konakladıkları çiftlik evinden akşam yemeği için bir araçla ayrıldı. Bodrum'un "sosyetik plajı" olarak bilinen Göltürkbükü Mahallesi'ne geçen Lima ve beraberindekiler, denize sıfır sahildeki lüks bir restoranda yemek yedi.