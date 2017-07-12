Türk sineması Hakan’sız kaldı

‘Türk Sinemasının Jönleri’ içerikli yazı dizisi için birkaç kez telefon açmış, röportaj talebinde bulunmuştum. Her defasında da koca bir ‘Hayır.’ En sonunda Göztepe’deki evine gidip kapıya dayandım.

- Fikret Abi, rica etsem röportaj yapabilir miyiz?

- Bir tek neden söyle.

- Çünkü siz Fikret Hakan’sınız.

- Ne güzel. Birileri hâlâ farkında ama yapmayalım.

Kabuğuna çekilmiş bir hali vardı. Tanıyanlar telif haklarını alamadığı için sektöre kızgın ve kırgın olduğunu söylüyordu.

GAZETECİLİKTEN OYUNCULUĞA

HT Magazin'den Mehmet Çalışkan'ı haberine göre, henüz lise öğrencisiyken gazeteciliğe merak sardığında adı Bumin Gaffar Çıtanak’tı. Abdi İpekçi ile Halit Kıvanç’ın da kadrosunda bulunduğu İstanbul Ekspres Gazetesi’nde röportajlar yapıp öyküler yazmaya başladı. Diğer yandan da delikanlılığın ateşiyle, hevesiyle kendini daha fazla ifade etmek için çırpınıyordu.

1950’de Ses Tiyatrosu’nda sahnelenen ‘Üç Güvercin’le oyunculuğa adım attı. Bilgisiyle, yeteneğiyle kısa sürede dikkatleri üzerine çeken Çıtanak, 1952’de ‘Köprü Altı Çocukları’ ile sinemaya geçtiğinde artık adı Fikret Hakan’dı. ‘Üç Arkadaş’ ve ‘Keşanlı Ali Destanı’yla yıldızlaştı. Senaristlik de yaptı, yönetmenlik de yapımcılık da.

Peter Collinson, başrollerini Tony Curtis ve Charles Bronson’un paylaştığı ‘Paralı Askerler’ adlı 1970 yapımı İngiliz filminin çekimleri için İstanbul’a geldiğinde rol vermek istediği Türk oyuncular arasında listeye ilk önce Fikret Hakan’ın adını yazdı. Collinson, kendisinde büyük hayranlık uyandıran Hakan’a Amerika’da oyunculuk yapması yönünde telkinlerde bulunsa da İngilizce’sinin yetersizliği ve menajersizlik ünlü oyuncunun yurtdışına açılmasına engel oldu.

(Fikret Hakan ve Çolpan İlhan ‘Kamelyalı Kadın’da.)

ÜNİVERSİTEDE TÖREN DÜZENLENECEK

Fikret Hakan, bugün saat 14.00’te, ikinci sınıfta bıraktığı İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi’nde düzenlenecek olan törenden sonra Levent Camii’nde kılınacak ikindi namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek.

ŞARKICILIK DA YAPTI

67 yıllık kariyerinde 214 sinema filminde ve 25 televizyon dizisinde rol alan Fikret Hakan, 1971’de başladığı yönetmenlik kariyerinde 5 kez yönetmen koltuğuna oturdu. 4 filmin senaryosunu yazdı, 2 filmin yapımcılığını üstlendi, 3 plak doldurdu.

5 KEZ EVLENDİ

1998’de ‘devlet sanatçısı’ unvanını alan Fikret Hakan, sinemadaki başarısını özel hayatında gösteremedi. İlk evliliğini 1963’te Lale Sarı’yla yapan ve bu evlilikten Elif adını verdiği bir kızı olan Hakan, daha sonra 1 aylık evliyken dayak attığı için gazetelerin manşetlerinden inmediği Hümeyra’yla nikâh masasına oturdu.

Sanatçı, o dönemlerde “Bir daha evlilik mi? Tövbe!” dese de daha sonra sırasıyla ünlü sanatçı Semiramis Pekkan, Neşecan Taşmak ve Zeynep Hakan’la evlendi.