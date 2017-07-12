ŞİPŞAK

Adriana Lima ile Metin Hara'nın aşkı dünya basınında

12 Temmuz 2017 Çarşamba, 10:11:00

  • 1 Adriana Lima ile Metin Hara'nın aşkı dünya basınında
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    Dünyaca ünlü model Adriana Lima'nın Türk yazar Metin Hara ile yaşadığı ilişki dünya magazin basınının da gündemine yerleşti.

  • 2 Adriana Lima ile Metin Hara'nın aşkı dünya basınında
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    Başta İngiliz Daily Mail gazetesi olmak üzere birçok yayın organı çiftin Bodrum'da çekilen fotoğraflarını yayınladı.

  • 3 Adriana Lima ile Metin Hara'nın aşkı dünya basınında
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    Lima'nın bundan iki ay önce beyzbol oyuncusu Julian Edelman ile yaşadığı ilişkiyi hatırlatan gazete, ünlü modelin 29 Mayıs'ta yaptığı sosyal medya paylaşımının ardından yeni ilişkisinin ortaya çıktığını ifade etti. Adriana Lima, 29 Mayıs'ta yaptığı paylaşımda "Kendi hayatım ve  mutluluğum için çaba harcıyorum. Ben kendimle evliyim" diye yazmıştı.

  • 4 Adriana Lima ile Metin Hara'nın aşkı dünya basınında
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    Adriana Lima'nın Metin Hara ile ilişkisi yabancı magazin okurları arasında da tartışmaya yol açtı. Bazıları "Harika. Şimdi Türkiye'ye taşın Adriana" derken bazıları da Adriana Lima'nın dış görünüş yerine iyi işleyen bir beyne ve karaktere önem verdiğini belirtip mutluluklar diledi.

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  • 5 Adriana Lima ile Metin Hara'nın aşkı dünya basınında
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    Lima'nın aşk haberine yapılan yorumlarda Türk erkekleri de gündeme geldi. Bazı kadın okurlar "Türk erkeklerini çok seviyorum, hepsi çok çekici" derken bir okur da "Geçmişte bir Türk sevgilim olmuştu. Ama ayrıldıktan sonra çocukça davrandı. İyi şanslar Adriana" yorumunu yaptı.

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YORUMLAR 10
  • Misafir
    Misafir
    merhaba,ya Adriana,bu defa iyi Türk bir svgilisi var müjde.
  • Misafir
    Misafir
    kına gecesi ne zmn
  • Misafir
    Misafir
    Kiskanma ne olur Cabala seninde bir Adriana Liman olur.
  • Misafir
    Misafir
    Oğlum ver mehteri verrr verrr
  • Misafir
    Misafir
    bu çocuk kaç yaşında ya
  • Misafir
    Misafir
    eski kocasinin boyu 2 metre bu cocugun boyu kac
  • Misafir
    Misafir
    Milli gururumuzsun hara, Asın bayrakları, verin mehteri
  • Misafir
    Misafir
    YAKISTILAR KISKANMASIN KIMSE
  • Misafir
    Misafir
    Yeni milli gururumuz artık bununla bayağı bi övünürüz maşallah maşallah
  • Misafir
    Misafir
    kıskanmayın adamı.
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