Dünyaca ünlü model Adriana Lima'nın Türk yazar Metin Hara ile yaşadığı ilişki dünya magazin basınının da gündemine yerleşti.
Başta İngiliz Daily Mail gazetesi olmak üzere birçok yayın organı çiftin Bodrum'da çekilen fotoğraflarını yayınladı.
Lima'nın bundan iki ay önce beyzbol oyuncusu Julian Edelman ile yaşadığı ilişkiyi hatırlatan gazete, ünlü modelin 29 Mayıs'ta yaptığı sosyal medya paylaşımının ardından yeni ilişkisinin ortaya çıktığını ifade etti. Adriana Lima, 29 Mayıs'ta yaptığı paylaşımda "Kendi hayatım ve mutluluğum için çaba harcıyorum. Ben kendimle evliyim" diye yazmıştı.
Adriana Lima'nın Metin Hara ile ilişkisi yabancı magazin okurları arasında da tartışmaya yol açtı. Bazıları "Harika. Şimdi Türkiye'ye taşın Adriana" derken bazıları da Adriana Lima'nın dış görünüş yerine iyi işleyen bir beyne ve karaktere önem verdiğini belirtip mutluluklar diledi.
Lima'nın aşk haberine yapılan yorumlarda Türk erkekleri de gündeme geldi. Bazı kadın okurlar "Türk erkeklerini çok seviyorum, hepsi çok çekici" derken bir okur da "Geçmişte bir Türk sevgilim olmuştu. Ama ayrıldıktan sonra çocukça davrandı. İyi şanslar Adriana" yorumunu yaptı.