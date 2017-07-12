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Lima'nın bundan iki ay önce beyzbol oyuncusu Julian Edelman ile yaşadığı ilişkiyi hatırlatan gazete, ünlü modelin 29 Mayıs'ta yaptığı sosyal medya paylaşımının ardından yeni ilişkisinin ortaya çıktığını ifade etti. Adriana Lima, 29 Mayıs'ta yaptığı paylaşımda "Kendi hayatım ve mutluluğum için çaba harcıyorum. Ben kendimle evliyim" diye yazmıştı.