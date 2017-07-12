ŞİPŞAK

Engin Altan Düzyatan korkuttu!

12 Temmuz 2017 Çarşamba, 11:29:38

  • 1 Engin Altan Düzyatan korkuttu!
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    Eşi Neslişah Alkoçlar ve oğlu Emir Aras’la mavi tura çıkan Engin Altan Düzyatan, Yunan adaları ve İtalya turunun ardından soluğu Akyaka’da aldı.

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    HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre, rüzgarıyla ünlü beldede kitesurf’teki maharetlerini sergileyen ünlü oyuncu büyük tehlike atlattı. 

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    Kayalıklara yakın olduğu sırada rüzgârın şiddetlenmesiyle dengesini kaybeden Düzyatan, kayalıklara çarpmasına ramak kala kontrolü sağladı.

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    Yüreklerin ağızlara geldiği anlarda ünlü oyuncu, soğukkanlılığını koruyarak yaralanmaktan kurtuldu.

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