Engin Altan Düzyatan korkuttu!

Eşi Neslişah Alkoçlar ve oğlu Emir Aras’la mavi tura çıkan Engin Altan Düzyatan, Yunan adaları ve İtalya turunun ardından soluğu Akyaka’da aldı.
HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre, rüzgarıyla ünlü beldede kitesurf’teki maharetlerini sergileyen ünlü oyuncu büyük tehlike atlattı.
Kayalıklara yakın olduğu sırada rüzgârın şiddetlenmesiyle dengesini kaybeden Düzyatan, kayalıklara çarpmasına ramak kala kontrolü sağladı.
Yüreklerin ağızlara geldiği anlarda ünlü oyuncu, soğukkanlılığını koruyarak yaralanmaktan kurtuldu.