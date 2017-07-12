DHA'nın haberine göre; Türk sinemasının duayen isimlerinden Fikret Hakan için İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu’nda tören düzenleniyor. Usta oyuncunun anma törenine çok az sayıda kişinin katılması 'vefasızlık' olarak yorumlandı. Boş salon objektiflere böyle yansıdı.



Asıl adı Bumin Gaffar Çıtanak olan Fikret Hakan bir süredir akciğer kanseri tedavisi görüyordu. Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde dün 02.00 sıralarında hayatını kaybeden Hakan 83 yaşındaydı.

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