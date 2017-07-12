Fikret Hakan
ŞİPŞAK

Fikret Hakan'a büyük vefasızlık

Türk sinemasının duayen isimlerinden Fikret Hakan, akciğer kanseri tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 83 yaşındaki usta oyuncu için bugün İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu’nda tören düzenlendi. Büyük ustaya vedada salonun boş olması dikkatlerden kaçmadı

12 Temmuz 2017 Çarşamba, 15:36:37 Güncelleme: 16:50:23 DHA

DHA'nın haberine göre; Türk sinemasının duayen isimlerinden Fikret Hakan için İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu’nda tören düzenleniyor. Usta oyuncunun anma törenine çok az sayıda kişinin katılması 'vefasızlık' olarak yorumlandı. Boş salon objektiflere böyle yansıdı.


Asıl adı Bumin Gaffar Çıtanak olan Fikret Hakan bir süredir akciğer kanseri tedavisi görüyordu. Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde dün 02.00 sıralarında hayatını kaybeden Hakan 83 yaşındaydı.

 

  • fikret hakan
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YORUMLAR 15
  • Misafir 4 dakika önce
    türk bayragı ne alaka
  • Misafir 11 dakika önce
    allah rahmet eylesin büyük insan
  • Misafir 13 dakika önce
    sanatçı kısmı böyle
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