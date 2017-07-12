ŞİPŞAK

Ebru Polat'a sevgilisinden sürpriz

12 Temmuz 2017 Çarşamba, 16:36:48

  • 1 Ebru Polat'a sevgilisinden sürpriz
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    Ünlü şarkıcı Ebru Polat’ın, yakın zamanda başlayan yeni ilişkisi üzerine yaptığı paylaşımlar sosyal medyayı salladı.

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    Güzel şarkıcı, henüz ilişkisinin 11. gününde olmasına rağmen; sevgilisinin yaptığı jesti sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. 

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    Fotoğraf dakikalar içinde binlerce beğeni ve yorum aldı. Sevgilisinin henüz kim olduğunu açıklamayan Polat, geçtiğimiz günlerde de bu tarz paylaşımlarda bulundu.

  • 4 Ebru Polat'a sevgilisinden sürpriz
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    Polat, fotoğrafı "Bu güllerden kaç kg gül reçeli yapabiliriz acaba derken yakalanmışım... 11. günümüz kutlu olsun canım aşkım... Dünyanın en tatlı sevgilisi... Beni her gün çok mutlu ediyorsun.(Maşallah)" notuyla paylaştı.

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  • 5 Ebru Polat'a sevgilisinden sürpriz
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