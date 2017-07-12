Ebru Polat'a sevgilisinden sürpriz

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Polat, fotoğrafı "Bu güllerden kaç kg gül reçeli yapabiliriz acaba derken yakalanmışım... 11. günümüz kutlu olsun canım aşkım... Dünyanın en tatlı sevgilisi... Beni her gün çok mutlu ediyorsun.(Maşallah)" notuyla paylaştı.