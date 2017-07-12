Ebru Polat'a sevgilisinden sürpriz

Ünlü şarkıcı Ebru Polat’ın, yakın zamanda başlayan yeni ilişkisi üzerine yaptığı paylaşımlar sosyal medyayı salladı.
Güzel şarkıcı, henüz ilişkisinin 11. gününde olmasına rağmen; sevgilisinin yaptığı jesti sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Fotoğraf dakikalar içinde binlerce beğeni ve yorum aldı. Sevgilisinin henüz kim olduğunu açıklamayan Polat, geçtiğimiz günlerde de bu tarz paylaşımlarda bulundu.
Polat, fotoğrafı "Bu güllerden kaç kg gül reçeli yapabiliriz acaba derken yakalanmışım... 11. günümüz kutlu olsun canım aşkım... Dünyanın en tatlı sevgilisi... Beni her gün çok mutlu ediyorsun.(Maşallah)" notuyla paylaştı.