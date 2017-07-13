Çağatay Ulusoy 250 bin dolar değerinde motoryat satın aldı

‘İçerde’ dizisindeki performansıyla hayran kitlesini katlayan Çağatay Ulusoy da yat sahibi oyuncular arasına katıldı.
Oyuncu, geçtiğimiz günlerde teknesine misafir olup birlikte balık avladığı Kıvanç Tatlıtuğ’un izinden giderek ikinci el bir motoryat satın aldı.
Sıfırı 350 bin dolar olan 16 metrelik Atlantis marka motoryat için Ulusoy, 250 bin dolar ödedi.
YAT KULÜBÜNDE KAHVALTI ETTİ
Yeni oyuncağıyla mavi tura çıkan ünlü oyuncu yatını Bozburun’a demirledi.
Yat kulübünde kahvaltı yapan, mekân sahibiyle koyu bir sohbete dalan Ulusoy’un keyfi gazetecileri fark edince kaçtı.