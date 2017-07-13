ŞİPŞAK

Çağatay Ulusoy 250 bin dolar değerinde motoryat satın aldı

13 Temmuz 2017 Perşembe, 05:19:42

  • 1 Çağatay Ulusoy 250 bin dolar değerinde motoryat satın aldı
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    ‘İçerde’ dizisindeki performansıyla hayran kitlesini katlayan Çağatay Ulusoy da yat sahibi oyuncular arasına katıldı. 

     

  • 2 Çağatay Ulusoy 250 bin dolar değerinde motoryat satın aldı
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    Oyuncu, geçtiğimiz günlerde teknesine misafir olup birlikte balık avladığı Kıvanç Tatlıtuğ’un izinden giderek ikinci el bir motoryat satın aldı.  

  • 3 Çağatay Ulusoy 250 bin dolar değerinde motoryat satın aldı
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    Sıfırı 350 bin dolar olan 16 metrelik Atlantis marka motoryat için Ulusoy, 250 bin dolar ödedi.

  • 4 Çağatay Ulusoy 250 bin dolar değerinde motoryat satın aldı
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    YAT KULÜBÜNDE KAHVALTI ETTİ

    Yeni oyuncağıyla mavi tura çıkan ünlü oyuncu yatını Bozburun’a demirledi. 

     

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  • 5 Çağatay Ulusoy 250 bin dolar değerinde motoryat satın aldı
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    Yat kulübünde kahvaltı yapan, mekân sahibiyle koyu bir sohbete dalan Ulusoy’un keyfi gazetecileri fark edince kaçtı. 

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