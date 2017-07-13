Metin Hara - Adriana Lima çifti Bodrum gecelerinde

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Deniz Seki, Faruk Salman, Lima ve Metin Hara birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Restoran çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Seki, "Metin, çok sevdiğim bir arkadaşım. Böyle bir mutluluğu tebrik etmek istedim, onu görünce yanaklarından öpmek istedim. Aşk bu, reklam olduğuna inanmıyorum. Hiç öyle gözükmüyor arkadaşlar, aşk şarkıları yazan biri olarak reklam aşkı olduğuna inanmıyorum" dedi.