Metin Hara - Adriana Lima çifti Bodrum gecelerinde

Bodrum’da 4 gündür sevgilisi Metin Hara ile birlikte tatilini geçiren ünlü manken Adriana Lima, gündüzleri çiftlikte geceleri de Bodrum’da dolaştı. Yalıkavak’taki balık restoranında yemek yiyen Lima, sevgilisi Metin Hara ile bol bol öpüştü.
DHA'da yer alan habere göre; Bodrum’da tatilini geçiren Brezilyalı ünlü manken Adriana Lima, dün konakladığı çiftlik evinden gün boyunca çıkmadı. Saat 22.00 sıralarında çiftlikteki değirmen evinden sevgilisi Metin Hara ile el ele çıkarak lüks bir otomobile binen Lima’nın beyaz dekolte bir gece elbisesi giydiği görüldü.
Metin Hara, çiftlik evinden çıkışta basın mensuplarının sorularına yanıt vermedi. Dereköy Mahallesi’nden Yalıkavak Mahallesi’ndeki bir restorana gelen Lima ve Hara’nın yemekte bol bol öpüştükleri görüldü.
El ele restorana giren ikili yemekte de göz göze diz dize oturdu. Basın mensuplarının sorularını yanıtlamayan ikili restoranda ahtapot, kalamar salatası ve laos balığı yedi. Lima ve Hara’nın alkol almadığı belirtildi.
Adriana Lima ve sevgilisi Metin Hara, gittikleri balık restoranında Deniz Seki ve nişanlısı ile karşılaştı. Lima ile Seki sarmaş dolaş oldu. Balık restoranında nişanlısı Faruk Salman ile sohbet edip yemek yiyen Deniz Seki, Adriana Lima ve Metin Hara’nın geldiğini fark edince çiftin yanına gidip mutluluklar diledi.