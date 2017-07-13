Ahu Yağtu ve Hacı Sabancı'dan açıklama geldi

Ahu Yağtu bu iddiayı yalanlarken Özge Ulusoy’dan sürpriz bir hamle geldi. Hacı Sabancı ile 6 yıllık ilişkisini 3 ay önce bitiren Ulusoy, arkadaşı Ahu Yağtu’yu artık sosyal medyada takip etmiyor.

Çıkan haberlere twitter hesabından cevap veren Ahu Yağtu, "Hakkımda çıkan haberler tamamen asılsızdır, böyle bir haberle gündeme gelmekten son derece rahatsız ve üzgünüm... Bu tip asılsız haberler devam ettiği takdirde yasal işlem başlatacağımı üzülerek belirtmek durumundayım..." dedi.

Hacı Sabancı da Instagram hesabından yaptığı paylaşımına, "Ben sustukça, yalan haberler devam ediyor...." notunu düştü.