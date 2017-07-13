Ahu Yağtu
ŞİPŞAK

Ahu Yağtu ve Hacı Sabancı'dan açıklama geldi

Cem Yılmaz’ın eski eşi Ahu Yağtu’nun işadamı Hacı Sabancı ile önceki akşam Emirgan’daki bir mekanda yakınlaştığı öne sürüldü

13 Temmuz 2017 Perşembe, 12:25:18 Güncelleme: 12:43:01

Ahu Yağtu bu iddiayı yalanlarken Özge Ulusoy’dan sürpriz bir hamle geldi. Hacı Sabancı ile 6 yıllık ilişkisini 3 ay önce bitiren Ulusoy, arkadaşı Ahu Yağtu’yu artık sosyal medyada takip etmiyor.

Çıkan haberlere twitter hesabından cevap veren Ahu Yağtu, "Hakkımda çıkan haberler tamamen asılsızdır, böyle bir haberle gündeme gelmekten son derece rahatsız ve üzgünüm... Bu tip asılsız haberler devam ettiği takdirde yasal işlem başlatacağımı üzülerek belirtmek durumundayım..." dedi.

Hacı Sabancı da Instagram hesabından yaptığı paylaşımına, "Ben sustukça, yalan haberler devam ediyor...." notunu düştü.

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