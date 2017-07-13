Berkay, müzik kesilince bir yandan çaldı bir yandan söyledi

Bodrum'un en ünlü gece kulüplerinden birinde sahne alan Berkay izdihama neden oldu. Berkay, sahnede şarkı söylerken bir anda ses sisteminde ufak bir problem çıktı.

İHA'da yer alan habere göre, müziğin kesilmesi ile neye uğradığını şaşıran Berkay dijital bir vurmalı çalgın başına geçerek hayranlarını eğlendirmeye devam etti. "nazara geldik" diyen Berkay, tek bir çalgı aleti ve canlı performansı ile yerli ve yabancı turistleri coşturmayı başardı. Yaklaşık 5 dakika boyunca canlı performans yapan ünlü sanatçı ses sistemindeki arızanın giderilmesiyle şarkısını kaldığı yerden söylemeye devam etti.