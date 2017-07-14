Adriana Lima: Ben 35 yıl Metin’i beklemişim

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“Zengin biri değilim ama benim gönlüm zengin” diyen Metin Hara, eşcinsel olduğu yönünde de dedikodular dolaştığını söyledi: “Benim eşcinsel olduğumu ve ‘Yol’ adlı kitabımı bu yüzden yazdığımı iddia ettiler. Beni fiziksel olarak beğenirler beğenmezler o ayrı ama eşcinsel değilim. Bu, ilişkilerimden de belli. Daha önce Aslı Tandoğan, Ekin Türkmen ve Müge Boz’la flörtlerim oldu. Hepsi güzel ruhlu insanlar. Ayrıca bunu kimseye ispatlamak zorunda da değilim.”