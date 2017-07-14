ŞİPŞAK

Adriana Lima: Ben 35 yıl Metin’i beklemişim

14 Temmuz 2017 Cuma, 09:15:56

  • 1 Adriana Lima: Ben 35 yıl Metin’i beklemişim
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    Türk Yazar Metin Hara ile aşk yaşayan Adriana Lima ilk kez konuştu.

  • 2 Adriana Lima: Ben 35 yıl Metin’i beklemişim
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    Dünyaca ünlü Brezilyalı top model Hürriyet'ten Gökhan Kimsesizcan'a açıklamalarda bulundu.

  • 3 Adriana Lima: Ben 35 yıl Metin’i beklemişim
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    Adriana Lima, Hara’ya duyduğu aşkı, “Ben 35 yıl Metin’i beklemişim. El ele tutuşup yeni hayatımızı yaşayacağız” sözleriyle dile getirdi.

  • 4 Adriana Lima: Ben 35 yıl Metin’i beklemişim
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    Metin Hara da “Biz öpüşmekten çekinmeyeceğiz, komplo teorileri üretenler de izlemeye devam edecek” dedi.

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  • 5 Adriana Lima: Ben 35 yıl Metin’i beklemişim
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    “Zengin biri değilim ama benim gönlüm zengin” diyen Metin Hara, eşcinsel olduğu yönünde de dedikodular dolaştığını söyledi: “Benim eşcinsel olduğumu ve ‘Yol’ adlı kitabımı bu yüzden yazdığımı iddia ettiler. Beni fiziksel olarak beğenirler beğenmezler o ayrı ama eşcinsel değilim. Bu, ilişkilerimden de belli. Daha önce Aslı Tandoğan, Ekin Türkmen ve Müge Boz’la flörtlerim oldu. Hepsi güzel ruhlu insanlar. Ayrıca bunu kimseye ispatlamak zorunda da değilim.”

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Ziyaretçi
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YORUMLAR 10
  • Misafir
    Misafir
    Yetrr artik haber yapmayın bunları modem bulandı artık burdan takip etmiyecehim
  • Misafir
    Misafir
    Adriana, erken konuşmayaydın eyiydi, henüz beni tanımadın
  • Misafir
    Misafir
    ben de 35 yıl seni bekledim Adriana. şu işe bak
  • Misafir
    Misafir
    35 yıl beklemiş, ama Adriana 36 yaşında. 1 yılın hesabını kim verecek !!!
  • Misafir
    Misafir
    beklerkende boş durmamışsın..
  • Misafir
    Misafir
    doya doya yaşayın. boşverin kim be demiş
  • Misafir
    Misafir
    Ne metinmiş arkdaşlar artık Türk kızlarına bakmıyoruz kaprisleri YÖK bunların en azından
  • Misafir
    Misafir
    adama bak yahu helal olsun valla
  • Misafir
    Misafir
    Yakışmışlar bence metine çirkin diyonuz da adriana da sanki melek. Onun da popüler bir güzelliği var.
  • Misafir
    Misafir
    kıskanmayın adamı arkadaş.
  • Misafir
    Misafir
    280.000 km de ferrari almak bu olsa gerek
  • Misafir
    Misafir
    Yıldız futbolcuların 35 yaşında para kazanmak için Türkiye'ye gelmesi geldi aklıma :D
  • Misafir
    Misafir
    iğrenç siniz
  • Misafir
    Misafir
    sen anca bio enerji, fal, mal muuhabbetien götürürsün koçum, kadınlar bayılır böyle işlere. gerçekçi kadın az bulursun bu hayatta, hayat sana güzel şimdilik, öpüşmek derken de, azıcık mahremiyet olsa, bizlerin çocuklarına da kötü örnek olmasan yani. ne hallere geldik Türkiyem
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