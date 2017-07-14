Sinan Akçıl: Kusura bakma Adriana ama...

Sinan Akçıl, son günlerde Brezilyalı model Adriana Lima ile yaşadığı aşkla magazin gündeminin ilk sırasından inmeyen Metin Hara’ya tepki gösterdi.

Ünlü şarkıcı, Hara’ya şu sözlerle yüklendi:

"Büyük hevesle verdiği röportajında 'Demet Akalın'ın laflarını kaale almıyorum' diyen, sonra da 'Google'a bakın ben zaten dört tane güzel kadınla beraber oldum. İsimleri de şu, bu ve bu' diyerek, önce onlara karşı büyük saygısızlık yapan arkadaş, sen bu şekilde mi yeni Paulo Coelha olacaksın? Kusura bakma Adriana ama ben de bu arkadaşı kaale almıyorum."

Metin Hara, yaşadığı aşkla ilgili esprili bir gönderme yapan şarkıcı Demet Akalın’a verdiği yanıtla dikakti çekmişti. Türk yazar, "Demet Akalın bir şey yazmış çok güldüm. 'Önceki kocası da şaşıydı' diye yazmış. Komik de. Ama hakikaten ka’le almıyorum. Amipten büyük zekası olan herhangi bir insan bu yaşadığımızın reklam olmadığını, olamayacağını anlar" ifadelerini kullanmıştı.